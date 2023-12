Muggiati vence em Interlagos e fica perto do título da Stock Series

O piloto curitibano Zezinho Muggiati colocou uma mão na taça de campeão da Stock Series e se aproximou ainda mais do maior prêmio já entregue no automobilismo brasileiro. O piloto da W2 Racing ProGP venceu de ponta a ponta a corrida que abriu a sexta e última rodada do campeonato, na tarde deste sábado (16/12), em Interlagos. Além da performance bastante forte da primeira à última volta, o paranaense de 20 anos ainda viu seu maior concorrente na luta pelo título, Gabriel Robe (Garra Racing Team), terminar na quarta colocação.

Os descartes foram aplicados exatamente depois desta prova de sábado em São Paulo. Assim, ainda em caráter extraoficial, Zezinho soma 353 pontos, enquanto Robe vai para o domingo decisivo com 332 tentos. Se vencer a Corrida 2, então o paranaense ficará com o título por uma prova de antecipação e vai assegurar uma vaga no grid da Stock Car Pro em 2024 graças ao prêmio equivalente a R$ 2,5 milhões destinado ao campeão.

Vencedor pela sétima vez da temporada e a 11ª na categoria, Muggiati comemorou o resultado deste sábado.“Fizemos uma corrida excelente e imprimimos o ritmo que habitualmente temos em Interlagos. Hoje foi uma prova mais tranquila e usamos a cabeça para controlar o ritmo. Foi fantástico ver nossa equipe em primeiro, segundo e terceiro, ainda mais com nosso concorrente em quarto. Não temos nada ganho, porém demos um bom passo hoje. Sobre amanhã, estou bem preparado mentalmente e fisicamente. É encarar como mais uma corrida na minha vida, fazer o que tem de ser feito e buscar esse caneco tão sonhado”, declarou o vencedor do dia.

Mais jovem do grid da Stock Series em 2023, com apenas 15 anos, Enzo Bedani completou sábado muito sólido e terminou a prova na segunda posição, conquistando assim seu melhor resultado na categoria, além de faturar o triunfo entre os estreantes. Também “rookie”, Felipe Barrichello Bartz cruzou a linha de chegada na terceira posição geral e agora lidera a classificação deste campeonato à parte, superando a pontuação de Arthur Gama.

Só depois, em quarto lugar, é que terminou Gabriel Robe. O gaúcho não conseguiu segurar a melhor forma dos jovens da W2 Racing ProGP, que garantiu a trinca no pódio principal em Interlagos. Por sua vez, Gama finalizou a disputa em oitavo e já não tem mais chances de título geral.

Zezinho e Robe continuam na briga, porém com ampla vantagem para o piloto do carro #38 da W2 Racing ProGP. Desta forma, Gabriel terá de vencer a prova que abre os trabalhos de domingo, torcer para um revés de Muggiati e tentar virar o jogo na última corrida da temporada 2023.

O domingo da consagração — O grande campeão da divisão de acesso à Stock Car e futuro dono do superprêmio entregue ao dono da taça será conhecido neste domingo. Os talentos do automobilismo brasileiro largam para a Corrida 2 da etapa a partir de 10h55.

A última e decisiva corrida de 2023, que vai determinar o campeão e novo piloto no grid da Stock Car no ano que vem, começa às 11h35.

Stock Series, etapa 6, Interlagos, corrida 1:

1.º) Zezinho Muggiati (W2 Racing ProGP);

2.º) Enzo Bedani (W2 Racing ProGP);

3.º) Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing ProGP);

4.º) Gabriel Robe (Garra Racing Team);

5.º) Mathias de Valle (W2 Racing ProGP);

6.º) Felipe Papazissis (RKL Competições);

7.º) Hugo Cibien (W2 Racing ProGP);

8.º) Arthur Gama (Garra Racing Team);

9.º) Bruna Tomaselli (Garra Racing Team);

10.º) Kaká Magno (RTR Sport Team).

(Fotos: Marcelo Machado de Melo/Stock Car).