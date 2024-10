Modelos Suzuki com bônus e emplacamento grátis

A Suzuki Motos do Brasil está com ofertas imperdíveis neste mês de outubro. Além de manter o bônus especial a partir de R$ 5 mil, os modelos GSX-S1000, GSX-S1000GT e V-Strom 1050XT também estão com emplacamento grátis. É a oportunidade perfeita para quem deseja comprar ou trocar de motocicleta e realizar o sonho de ter uma Suzuki na garagem. Essas condições são válidas até 31 de outubro.

A GSX-S1000, a Naked mais potente da categoria, está com bônus de R$ 5 mil. A oferta é válida para todos os modelos 2024/2025, que estão disponíveis em três cores: azul, prata e vermelha e preta. A S-1000 alia um motor incrível em um chassi compacto e leva, com muita tecnologia e um ronco inigualável.

Já para a GSX-S1000GT, a Grand Tourer mais bonita da categoria, o bônus é ainda mais atrativo: de R$ 5.600. Disponível nas cores azul, preta e vermelha, a GT promete deixar suas viagens ainda mais prazerosas, com seu desempenho, tecnologia, suavidade e conforto.

Outro modelo desejado, a V-Strom 1050XT está com bônus de R$ 5.300 e está disponível nas cores amarela com detalhe cinza, azul com branco e preta. Com seu potencial ilimitado, a maior Big Trail da marca proporciona ao motociclista viagens e passeios ainda mais incríveis, seja na estrada ou no off road.

Essas ofertas são válidas até 31 de outubro, na rede de concessionárias Suzuki. Todos os bônus incidem sobre o valor do preço público sugerido de cada modelo. Não abrange a documentação e nem o frete. (Fotos: Suzuki Motos/Divulgação).

