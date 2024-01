Modelos pré-guerra foram atração no Dream Car Museum

Veteranos em plena forma: 42 modelos produzidos entre as décadas de 1920 e 1940 foram a atração durante encontro realizado no sábado (20/01) no Dream Car Museum de São Roque (SP). E não para por aí: no próximo domingo (28/01), estarão reunidos exemplares da picape Ranger, no dia 3 de fevereiro do Ford Mustang e, no dia 24 de março, do Ford Galaxie. Os eventos são abertos a todos os fãs, pois ocorrem no estacionamento. Os visitantes que chegam de carro ou de moto pagam apenas o estacionamento (R$ 20 reais) e, caso queiram conhecer as raridades expostas no museu, basta adquirirem o ingresso (R$ 77,00 por pessoa).

O evento foi organizado pela Confraria de Automóveis Pré-Guerra – que existe desde dezembro de 2022 e reúne 210 integrantes de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul – em parceria com o Model A Ford Club de São Paulo, fundado recentemente, em 26 de dezembro de 2023, mas que já contabiliza 87 membros. Das 11 às 17 horas, participaram um total de 42 veículos e 86 apaixonados, entre colecionadores e familiares.

Em um verdadeiro teste de resistência, um Ford 1931 foi rodando de Pouso Alegre, cidade mineira distante 260 km de São Roque. Antes mesmo de chegarem ao destino final, os veículos se transformaram em sensação nas rodovias que levam à Estrada do Vinho, onde está localizado o Dream Car Museum. Muitos passageiros não perderam a chance de fotografar e filmar o inusitado comboio formado por veículos raros. Um dos integrantes do Model A Ford Club de São Paulo, o médico Eduardo Lima, 63 anos, foi dirigindo o seu Phaeton ano 1929 de cor verde, equipado com motor 3.2 de quatro cilindros que desenvolve 40 hp. “Durante as viagens, é possível manter tranquilamente a velocidade de 75 km/h, com um consumo de 5 km/l de gasolina. É um carro extremamente confiável: já andei mais de 8 mil km em diversos passeios’’, conta ele, que estava acompanhado da esposa, Silvana, e do filho Arthur. Após chegar ao museu, pôde finalmente realizar o desejo de conhecer o acervo. “Os modelos são diversificados e muito interessantes”, observa.

O presidente da Confraria de Automóveis Pré-Guerra, Miguel Lebre, viajou 115 km de Atibaia a São Roque em seu Ford 1931 Roadster azul e também aprovou a coleção. ‘‘São carros realmente raros e muito expressivos’’, atesta. Entre as preciosidades do Dream Car Museum estão Chevrolet Fleetmaster 1946, Buick 1930, hot rod Ford 1929, Nash 1929, Dodge Brothers 1929, Fiat 1911 e Cadillac 1906, o mais antigo do museu.

Ranger tem encontro neste domingo

Já neste domingo (28 de janeiro), das 9 às 17 horas, cerca de 50 exemplares da Ford Ranger serão atração no Dream Car Museum. Lançada em 1983 nos Estados Unidos, a picape só chegou ao Brasil em 1993, através de importadores independentes. A importação oficial via montadora começou apenas em 1995. Desde então, a picape vem conquistando um número crescente de fãs.

A organização é do Ranger Clube do Brasil, que foi fundado em 2019 e conta com 290 associados espalhados por todo o Brasil. “Esperamos reunir cerca de 150 pessoas. O fato de o Dream Car Museum oferecer uma estrutura que acolhe toda a família pesou bastante na escolha do local. Todos também estão ansiosos para conhecer os carros expostos’’, adianta o vice-presidente do clube, Raul Razin da Silva.

Em 3 de fevereiro, Mustang será destaque

No dia 3 de fevereiro (sábado), das 10 às 15 horas estarão reunidos 50 exemplares do Ford Mustang, entre antigos e novos. A entidade organizadora, o Mustang Clube de São Paulo, espera mobilizar cerca de 100 associados durante o 1º encontro temático do modelo – para celebrar os seus 60 anos de produção contínua, que transcorrem no próximo dia 17 de abril.

O presidente da atual gestão do Mustang Clube de São Paulo, Marcelo Simionato, revela que o evento será possível graças à parceria com o Dream Car Museum, que oferece todo o apoio e estrutura necessários. “Uma das missões do clube é preservar a história do carro. Por isso, prestigiamos iniciativas que têm esse mesmo objetivo, como o Dream Car Museum, que reúne dezenas de exemplares dos mais variados clássicos, proporcionando esta incrível experiência aos apaixonados”, sintetiza Simionato.

Conhecido pelo seu design icônico e alto desempenho, o Ford Mustang foi lançado em 17 de abril de 1964, com opções de motores 6 cilindros de 102,4 cv (101 hp) e V8 com 274,7 cv (271 hp). Seu nome foi inspirado nos cavalos selvagens que habitavam os Estados Unidos. No Brasil, o número de entusiastas do automóvel com a logomarca do “cavalo selvagem” não para de crescer. Desde que o modelo foi lançado oficialmente no mercado nacional, em março de 2018, já foram mais de 2.500 unidades emplacadas. A versão exclusiva e numerada Mach 1 à venda é equipada com um poderoso V8 de 483 cv. A 7ª geração do Mustang já é comercializada nos Estados Unidos e a expectativa é de que chegue ainda neste ano ao Brasil.

O Mustang Clube de São Paulo foi fundado há 20 anos e é uma associação privada filiada à Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), que concede aos sócios certificados técnicos para emissão da placa preta a carros antigos com mais de 30 anos que atendem aos critérios. O clube tem 120 integrantes e também faz parte da Associação Mustang Latin América, auxiliando na troca de informações entre os proprietários dos carros. “A finalidade é incentivar a preservação e manutenção histórica e cultural da marca Mustang desde a sua origem até os tempos atuais”, finaliza Simionato.

Em 24 de março tem Ford Galaxie

Maior veículo de passeio já fabricado no Brasil, o Ford Galaxie terá um encontro no complexo em 24 de março (domingo), das 11 às 17 horas. A promoção é do Galaxie Clube do Brasil, que surgiu em 2007 e pretende reunir 50 veículos e 100 aficionados. A intenção é celebrar os 57 anos do carro no Brasil. O Galaxie 500 foi lançado em 16 de fevereiro de 1967 e deu origem aos modelos Galaxie, Galaxie 500, LTD, LTD/Landau e Landau.

O carro foi o primeiro nacional com câmbio automático e, durante muitos anos, o preferido dos grandes empresários, políticos e artistas. Outra curiosidade é que o LTD/Landau e o Landau – respectivamente a seu tempo – o topo-de-linha, da família Galaxie, figurou como o veículo de passageiros mais caro do País entre 1971 e 1983.

Clubes e empresas podem agendar eventos

Inaugurado em 9 de dezembro de 2023, o Dream Car Museum rapidamente se tornou um dos locais preferidos para a realização de encontros de veículos, tanto de carros quanto de motos. A proximidade com a capital paulista (60 km) e a completa infraestrutura oferecida tornam a novidade o ponto de encontro ideal para os apaixonados por clássicos ou mesmo modelos modernos. Nada mais divertido do que reunir os amigos, pegar a estrada e, ao final da viagem, conferir o acervo do museu, composto por 85 automóveis, 20 motocicletas e 40 bicicletas antigas.

Gerente do complexo, Matheus Garcia revela que clubes da capital paulista e de diversas regiões manifestam interesse em realizar encontros. “O Dream Car Museum oferece uma inigualável estrutura para os apaixonados por carros passarem o dia inteiro se divertindo com a família: museu, restaurantes, lojas, parque de diversões para a garotada e, em breve, o kartódromo de nível internacional”, adianta.

O complexo conta com salão de eventos, que funciona no pavimento superior do museu e tem 1.500 metros quadrados, bem como rampa de acesso, possibilitando a entrada de veículos de grande porte. Tudo isso com vista panorâmica para os modelos expostos no acervo. Em meados de fevereiro, o Dream Car Museum também vai inaugurar um kartódromo de nível internacional, que poderá ser usado por montadoras de carros e motos, bem como outras empresas do ramo automotivo, para a realização de lançamentos e testes de desenvolvimento de tecnologias. O circuito ainda poderá sediar track days, modalidade cada vez mais em alta.

SERVIÇO:

O que: Complexo cultural, gastronômico e de lazer Dream Car Museum, aberto à visitação pública desde 9 de dezembro de 2023;

Onde: Estrada do Vinho, 7.901, bairro Canguera, São Roque, São Paulo;

Atrações: museu com 145 veículos raros (85 automóveis, 20 motos e 40 bicicletas), kartódromo (a partir do final de fevereiro de 2024), parque de diversões, 23 lojas, lanchonetes, 4 restaurantes (em funcionamento nos próximos meses), salão de eventos e capela;

Horários: o complexo funciona de terças a domingos. De terças a quintas, fica aberto das 9 às 19 horas; às sextas e sábados, das 9 às 21 horas; e aos domingos e feriados, das 9 às 19 horas;

Estacionamento: custa R$ 20,00 por veículo e tem capacidade para 1.000 carros;

Ingressos: a entrada promocional para o museu custa R$ 77,00 por pessoa aos sábados e domingos. Durante a semana, o valor promocional baixa para R$ 60,00. As compras podem ser feitas diretamente na bilheteria ou antecipadamente, pela plataforma www.dl7tickets.com.br/dreamcarmuseum;

Meia-entrada: válida para pessoas com mais de 60 anos e crianças de 7 a 12 anos, além de estudantes e militares. Crianças com até 6 anos estão isentas;

Contatos: podem ser feitos pelo telefone (11) 3090-9147 ou e-mail contato@dreamcarmuseum.com.br. Para mais informações, acesse o site www.dreamcarmuseu.com.br. Siga também o Dream Car Museum no Instagram: dream_car_museum. (Fotos: Odair Ferraz/Divulgação).