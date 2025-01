Mitsubishi registra crescimento de 19% em vendas em 2024

A Mitsubishi Motors terminou 2024 com um considerável crescimento em vendas. A marca, que comercializa a linha de picapes Triton e os SUVs Pajero Sport e Eclipse Cross, registrou no ano um aumento de 19% em emplacamentos no mercado brasileiro em relação a 2023.

No total foram 22.225 unidades da marca emplacadas durante o ano frente 18.735 emplacamentos em 2023. Tais números fizeram a Mitsubishi Motors obter um crescimento acima da média do mercado nacional de veículos, que registrou aumento de 14,1% em 2024 frente ao ano anterior, com 2,6 milhões de veículos emplacados.

A linha de SUVs Eclipse Cross, foi a principal responsável pelo bom desempenho da marca, com um crescimento que alcançou 8.300 unidades emplacadas, mais que o dobro quando comparado com as 3.988 de 2023. Tal fato se deve ao agressivo reposicionamento de preços do SUV, que atualmente parte de R$ 164.990, valor bastante atrativo para um modelo de sua categoria.

Produzido em Catalão (GO), o Eclipse Cross é o único com uma versão dotada de tração integral, que oferece muita segurança e estabilidade em situação de pisos escorregadios, seja no asfalto em um dia chuvoso ou mesmo na terra ou areia. O modelo também é equipado com motor 1.5 turbo de 165 cv e transmissão de oito velocidades, conjunto que o firmou como uma das melhores opções dentro de seu segmento.

Já a linha de SUVs de sete lugares, Pajero Sport, também registrou crescimento expressivo de 42% em emplacamentos frente a 2023. Ícone da Mitsubishi Motors, já é reconhecido por sua extrema resistência, robustez e segurança.

O modelo é capaz de levar seus ocupantes onde a maioria de seus concorrentes não leva, graças ao avançado sistema de tração Super Select II, um dos melhores do mercado.

Para Jack Nunes, diretor comercial da HPE Automotores, empresa que representa, produz e comercializa modelos da marca Mitsubishi Motors no Brasil, “os resultados de emplacamentos obtidos pela Mitsubishi Motors no mercado brasileiro nos mostram que estamos em um caminho de muito sucesso para a marca no país. Estamos muito satisfeitos com o desempenho registrado em 2024 e bastante otimistas para este ano que começa. Temos a perspectiva da chegada de novos produtos, novas versões e confiantes na consolidação da Nova Triton, modelo lançado no fim do ano passado que está chegando às concessionárias nas próximas semanas. Não tenho dúvidas que teremos um ótimo ano”.

As projeções da Mitsubishi Motors são que a chegada da nova geração da picape Triton, grande estrela em vendas da marca, resulte em um crescimento de cerca de 20% de emplacamentos em 2025 frente ao ano de 2024, quando foram emplacadas 10.981 unidades do modelo. (Foto: Mitsubishi Motors/Divulgação).