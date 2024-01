Mitsubishi lança série especial Rush do SUV Eclipse Cross

A Mitsubishi Motors apresenta a mais nova série especial de sua linha de SUVs médios Eclipse Cross. Batizada de Rush, o modelo traz mudanças significativas, especialmente no design externo, e é limitada a apenas 150 unidades comercializadas com o preço de R$ 169.990.

Com ela, a linha Eclipse Cross passa a contar com cinco versões que atendem aos mais distintos perfis de público: Série especial Rush – R$ 169.990; Série especial Sport – R$ 209.990 (HPE-S) e R$ 219.990 (HPE-S S-AWC); HPE – R$ 185.990; HPE-S – R$ 204.990; HPE-S S-AWC – R$ 214.990.

Produzida na fábrica da HPE Automotores em Catalão (GO), a linha Eclipse Cross entrega aos clientes Mitsubishi uma dirigibilidade primorosa de alto nível e a possibilidade de explorar mais as atividades ao ar livre, passar momentos mais próximos da natureza e das belas paisagens do Brasil, tudo por conta dos eventos – rallies e passeios – que a marca promove a seus clientes há décadas.

A linha Eclipse Cross, bem como toda a linha de veículos Mitsubishi, tem um programa de benefícios MIT4YOU, com diversas exclusividades como: 5 anos de garantia, 1 ano de MIT Assistance (serviços de assistência 24 horas) gratuito, condições diferenciadas de financiamento para pessoa física (MIT Fácil), descontos progressivos na contratação de MIT Seguro, tag do Sem Parar instalada de fábrica e com 6 mensalidades grátis, MIT Consórcio com planos exclusivos e possibilidade de compra de veículos 0km com grãos (MIT Barter).

Design atualizado

Por fora, a série especial Eclipse Cross Rush oferece aos clientes um visual mais arrojado. A parte dianteira traz grade frontal agora conta com acabamento em black piano e o skid plate com pintura em cinza metalizado.

As caixas de roda, os acabamentos inferiores dos para-choques traseiro e dianteiro, assim como as molduras inferiores das portas são pintadas na cor da carroceria, em substituição ao acabamento em preto existente na versão GLS.

O visual arrojado é reforçado pelas rodas de aro 18 com design completamente renovado e acabamento no mesmo cinza metalizado presente no skid plate traseiro e, também, nos espelhos retrovisores.

Com aparência renovada e preço extremamente competitivo frente à rivais como o Corolla Cross, Volkswagen Nivus e Jeep Compass, a série especial Eclipse Cross Rush chega para conquistar um espaço relevante dentro do segmento de SUVs médios.

Para Mauro Correia, CEO da HPE Automotores do Brasil, representante oficial da marca Mitsubishi Motors no país, o lançamento de mais uma série especial do SUV médio da marca ressalta a versatilidade que o veículo possui em unir sofisticação e esportividade em apenas um veículo.

“A linha Eclipse Cross oferece a seus clientes uma ampla versatilidade. O modelo é o único SUV de seu segmento a trazer opção de tração nas quatro rodas, o que é fundamental em termos de segurança e estabilidade em todos os tipos de terreno. A série especial Rush chega para ser mais uma opção, com toda a robustez e tecnologia presente no DNA da Mitsubishi Motors, aliado a um preço bastante atrativo frente a seus concorrentes”, afirma o executivo.

Por dentro

O ambiente interno do Eclipse Cross Rush segue a mesma linha arrojada de seu exterior. O acabamento em black piano está presente no console central, nas portas, no volante e na moldura da tela Touch Screen do sistema de entretenimento.

Para melhor conforto do motorista, o volante também traz revestimento em couro e possui ajuste de altura e profundidade e comandos de áudio, telefone, voz e piloto automático.

A central multimídia da marca JBL completa o rol de itens de composição do interior da série especial. O sistema adiciona ao painel uma tela capacitiva de 7 polegadas com respostas rápidas, áudio streaming de última geração e conexão WiFi, que permite acessar aplicativos como Spotify e Waze. O dispositivo também oferece as tecnologias Android Auto e Apple CarPlay, para conectividade com smartphones.

Já no banco de trás, tomada 12V no console central e bancos traseiros reclináveis com dutos de saída de ar-condicionado completam as características presentes no interior da série especial Rush.

Motor e Câmbio

A série especial Eclipse Cross Rush conta com moderno motor 4B40 MIVEC Turbo de injeção eletrônica direta multiponto semi-sequencial resultando em 165cv de potência e 25,5 kgf.m de torque.

O powertrain é combinado à transmissão automática INVECS-III CVT com sistema sequencial Sport Mode com 8 marchas e opção de trocas por meio de haletas dispostas na coluna de direção.

Segurança acima de tudo

Entre os itens de segurança presentes na série especial Rush estão o Controle ativo de tração e estabilidade (ASTC); airbags frontais, laterais, de cortinas e para os joelhos do motorista; Assistente de Frenagem de Emergência (BAS); Sistema de monitoramento de emergência para freio e acelerador (BOS); câmera de ré com linhas dinâmicas e freios ABS com EBD (antitravamento com Distribuição eletrônica dos freios).

Para comodidade do motorista, o Eclipse Cross Rush também vem com piloto automático, assistente de partida em rampa (HSA), regulagem elétrica manual de altura dos faróis, trava elétrica central automática, inclusive para porta-malas, sistema Keyless de travamento automático das portas por controle e Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS).

A série especial Eclipse Cross Rush já está disponível para encomenda em todas as concessionárias do País, e, em Curitiba, na Mitsubishi De Castro.