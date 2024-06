Mitsubishi lança série especial Pajero Sport Legend Black

A Mitsubishi Motors apresenta a série especial Pajero Sport Legend Black, mais luxuoso e completo veículo da marca na atualidade. Com visual bastante arrojado, o modelo terá produção limitada a apenas 200 unidades e preço de R$ 415.900. Suas vendas começam já neste mês de junho.

Com a chegada da nova série especial, a linha Pajero Sport 2024 passa a contar com as seguintes versões disponíveis no Brasil: HPE: R$ 339.990; HPE-S: R$ 369.990; Legend: R$ 409.990; e Série especial Legend Black: R$ 415.990.

Visual exclusivo

A série especial Pajero Sport Legend Black conta com itens exclusivos que o tornam, ao lado da versão topo de linha, uma excelente opção frente à concorrência.

No exterior, a cor preta é predominante em todos os itens como Dynamic Shield, retrovisores, molduras do paralamas e tampa traseira, estribos laterais, bem como nas maçanetas – somente as molduras dos skidplates dianteiros e traseiros trazem a cor Cinza Brilhante. O modelo traz ainda o emblema “Legend Black” com acabamento cromado escurecido à esquerda na tampa traseira. O SUV é equipado com rodas de 20 polegadas com acabamento em preto brilhante.

Por dentro, o tom mais luxuoso da versão Legend é mantido com algumas modificações de cor. Os bancos e apoios de braço central e das laterais possuem revestimento premium na cor marrom escuro (Dark Brown) – exclusivo para a versão – com pintura em preto brilhante das molduras centrais, console e puxadores de porta.

Os bancos na cor exclusiva da série especial possuem revestimento com tecnologia Quole Modure®, desenvolvido para países tropicais, como o Brasil, o que minimiza o aquecimento dos assentos causado pelos raios solares e assim, trazendo mais conforto térmico em contato com os assentos em dias ensolarados.

A experiência a bordo do Pajero Sport Legend Black 2024 segue as características premium das versões HPE-S e Legend ao trazer ajuste elétrico de posição nos bancos dianteiros e bancos reclináveis para os passageiros das fileiras traseiras.

O sistema de som conta com oito alto-falantes e 510W de potência, o que permite ao motorista e passageiros uma oferta de áudio claro e da melhor qualidade.

No console central, o sistema de entretenimento conta com tela de oito polegadas sensível ao toque e compatibilidade com smartphones via Apple CarPlay e Android Auto. Uma vez conectado, aplicativos como Waze, Google Maps e Spotify podem ser acessados diretamente pela tela de forma prática e sem distrações para o motorista.

No painel de instrumentos 100% digital, a série de opções de configurações e fácil acesso às informações de funcionamento do veículo podem ser acessadas pelo motorista de modo totalmente integrado ao sistema de entretenimento.

Motor e câmbio

Todas as versões são equipadas com moderno motor MIVEC 2.4L Turbo Diesel com 190 cv de potência e 43,9 kgf.m de torque. As 16 válvulas, o duplo comando de válvulas no cabeçote (DOHC MIVEC) e a injeção eletrônica direta Common Rail com Turbocompressor e Intercooler permitem ao motor a entrega de mais força em baixas rotações, o que influencia diretamente na economia de combustível.

O sistema de transmissão automática de oito velocidades traz ainda mais conforto em velocidade de cruzeiro, ao mesmo tempo em que a opção de trocas sequenciais por meio dos Paddle Shifters atrás do volante oferece a esportividade e agilidade com respostas imediatas aos comandos do motorista.

Tração 4×4 preparada para qualquer terreno

A linha Pajero Sport como um todo, bem como toda a linha de veículos Mitsubishi, possui um comportamento impecável em qualquer tipo de terreno.

O Sistema eletrônico 4X4 SUPER SELECT II oferece ao motorista quatro tipos de tração:

2H – Tração 4×2 traseira, usado para estradas e vias públicas, privilegia a economia de combustível com desempenho suave.

4H – Tração 4×4 Tempo integral, ideal para estradas e pisos irregulares, inclusive asfalto, serras e chuva. O sistema distribui automaticamente a tração entre os eixos dianteiro e traseiro.

4HLc – Tração 4×4 tempo parcial, ideal para terreno acidentado com superfícies de baixa aderência.

4LLc – Tração 4×4 tempo parcial e reduzida, ideal para subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama.

Toda a linha Pajero Sport conta com o exclusivo Off-Road Mode, um moderno e tecnológico recurso que deixa o SUV ainda mais preparado para encarar os mais variados terrenos. São quatro opções que garantem um excelente desempenho em diversos tipos de piso: Gravel, Mud/Snow, Sand e Rock.

Cada modo tem uma configuração específica e todos são capazes de otimizar a tração para cada tipo de piso, alterando automaticamente a potência do motor e ajustando transmissão, sistema de freios e os controles de estabilidade e de tração.

As informações são projetadas no painel de instrumentos e mostram como cada roda está atuando individualmente. Esses ajustes deixam ainda mais fácil transpor obstáculos e se aventurar em todas as condições, tornando viagens e expedições mais prazerosas e seguras.

Além disso, o SUV conta com bloqueio do diferencial do eixo traseiro, o RD Lock. Em situações extremas, quando as rodas ficam suspensas em valetas transversais ou terrenos erodidos, o modelo é capaz de superar facilmente o obstáculo com um simples toque de botão.

Prático e moderno para rodar em qualquer situação, o Pajero Sport Legend Black 2024 é equipado com o Hill Start Assist System (HSA), assistente de partida em rampa, que evita que o veículo recue ou avance em locais inclinados.

E para situações ainda mais desafiadoras, o sistema Hill Descent Control (HDC) dá conta do recado. O moderno controle de descida de rampa mantém a velocidade do veículo constante em descidas íngremes, dispensando o acionamento do pedal de freio.

Os 30º de ângulo de entrada; os 24,2º de ângulo de saída; e os 23,1º de ângulo de subida facilitam a vida dos motoristas mesmo diante dos mais desafiadores cenários.

Segurança e comodidade

Toda a linha Pajero Sport é equipada com os mais modernos sistemas de segurança disponíveis pela Mitsubishi. São inúmeras tecnologias que auxiliam o motorista no controle do veículo e ajudam na comodidade e na integridade de todos os seus ocupantes. A começar pelos freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), que garantem amplo controle e rápida resposta em situações de frenagens bruscas, uma vez que atuam em conjunto com os controles de estabilidade (ASC) e de tração (ATC).

O Adaptive Cruise Control (ACC) é um piloto automático inteligente. Basta programar a velocidade que, por meio de sistemas semiautônomos, o veículo freia e acelera sem a intervenção do motorista, fazendo automaticamente a leitura da velocidade do outro veículo que vai à frente.

O Sistema de Monitoramento de Pontos Cegos (BSW) detecta veículos no ponto cego do motorista e emite alerta sonoro e visual no espelho retrovisor externo.

O modelo conta também com o sistema Brake Override System (BOS), que monitora constantemente os sinais do freio e acelerador. Caso o freio seja acionado junto com o acelerador e configure uma situação de emergência, o sistema reduz as rotações do motor gradativamente até a parada total e controlada do veículo.

O Forward Collision Mitigation (FCM) é outro sistema de frenagem autônoma, que atua automaticamente para evitar ou minimizar os efeitos de uma possível colisão.

Já o Sistema de Prevenção de Aceleração Involuntária (UMS), por meio de sensores dianteiros e traseiros, atua caso estes detectem um obstáculo próximo. Em caso de aceleração brusca, se o motorista errar os pedais ou a posição do câmbio, reduz a potência do motor para evitar colisões.

Por fim, o sistema Trailer Stability Assist (TSA) estabiliza o conjunto trailer/veículo quando instabilidades ou oscilações forem detectados.

A segurança de todos os até sete ocupantes do Pajero Sport Legend Black 2024 ainda é reforçada pelos sete airbags: são duas bolsas dianteiras, duas bolsas laterais dianteiras, duas de cortina (inclusive para a terceira fileira de bancos) e uma para os joelhos do motorista.

A carroceria do Pajero Sport Legend Black foi projetada sob o conceito RISE. Rígida e leve, ela é feita com chapas de aço de alta resistência, inclusive em situações de torções. Por conta disso, recebeu cinco estrelas nos mais importantes institutos de segurança do mundo. O modelo estará disponível para venda nas concessionárias Mitsubishi Motors de todo o Brasil ainda neste mês de junho. (Fotos: Mitsubishi Motors/Divulgação).