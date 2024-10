Mini inicia a pré-venda do novo Cooper E por R$ 209.990

Unindo o conceito sustentável da mobilidade elétrica e o tradicional DNA Go-Kart Feeling da marca britânica, o novo MINI Cooper 100% Elétrico, que simboliza o futuro totalmente elétrico da marca, chega completamente renovado ao Brasil na versão MINI Cooper E. A pré-venda do modelo inicia na segunda-feira (07/10). Os clientes que adquirirem o novo MINI Cooper E ganharão o pacote MINI Service Inclusive, que inclui serviços por quatro anos com quilometragem ilimitada e um carregador rápido MINI Wallbox como cortesia. Preço: MINI Cooper E – R$ 209.990,00.

O MINI Cooper E traz um motor elétrico de 184 cv e 290 Nm de torque. Com esse conjunto, acelera de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos. Sua bateria tem 40,7 kWh de capacidade, o que lhe confere um alcance determinado de acordo com o ciclo de teste do Inmetro de até 246 quilômetros. O novo MINI Cooper E carrega 100% de sua bateria em 4h15 na MINI Wallbox configurada em 11 kW. Para recarga em carregadores ultrarrápidos de 100 kW, são necessários 28 minutos para recarregar de 10 a 80%, faixa de recarga mais comum em deslocamentos.

O novo MINI Cooper E carrega o icônico design da marca com algumas de suas características, como balanços dianteiro e traseiro curtos, assim como o capô, contrastam com a ótima distância entre eixos, dando ao carro as proporções típicas de um MINI. Outra característica marcante da MINI, as diversas possibilidades de personalização continuam presentes neste novo modelo com suas onze opções de cor de carroceria e até três opções de cor de teto, além claro das faixas. E, neste quesito, temos mais um elemento, pois existem 3 opções de escolha de design das luzes diurnas e que são configuráveis a partir da tela central.

Na frente e com acabamento em preto, a nova grade octogonal define ainda mais a dianteira característica do MINI Cooper. Ao todo, 12 sensores ultrassônicos são responsáveis por dar suporte aos sistemas de assistência ao motorista e aumentam a segurança ao dirigir. O design interior é elegante e minimalista, inspirado no clássico Mini. O painel com revestimento em tecido de dois tons cria uma sensação diferenciada no habitáculo. O modelo traz rodas 17” Parallel Spoke 2-tone.

Todas as funções de condução mais importantes, como o freio de estacionamento, seletor de marcha, ligar a ignição, modos de condução e controle do sistema de áudio são diretamente acessíveis através da barra de controle, posicionada logo abaixo da tela OLED. Isso abre espaço no console central, que passa a abrigar o novo Wireless Charging Shelf, que possibilita o carregamento sem fio de smartphones.

Ponto principal do interior, o display redondo de 240 mm de diâmetro, posicionado ao centro no painel, é uma releitura dos modelos MINI que reuniam todas as informações em um só lugar. A tela OLED tem altíssima resolução, e é a mesma utilizada nos smartphones mais modernos à venda no mercado. O design da tela em formato redondo é exclusivo no mundo.

Compatível com Apple Car Play e Android Auto sem fio, ela é responsável por reunir todas as informações do veículo, desde o painel de instrumentos até os sistemas de assistência ao motorista e entretenimento. Equipada com o novo MINI Operating System 9, todas as funções do veículo podem ser operadas intuitivamente através do toque ou do assistente de voz.

Informações relevantes relacionadas ao veículo, como velocidade e consumo de combustível, são exibidas na parte superior da tela. No menu principal, as funções são organizadas horizontalmente como widgets e podem ser selecionadas por deslizamento e toque. Na área inferior do display OLED, os itens de menu Navegação, Mídia, Telefone e Clima podem ser selecionados diretamente a qualquer momento.

Como parte dos modos MINI Experience, vários gráficos podem ser retro iluminados no painel. A interação entre design visual, iluminação ambiente e design sonoro, muda a aparência do cockpit e abre novas possibilidades para personalizar o novo MINI Cooper 100% elétrico. Com eles, o motorista pode escolher entre as diferentes paletas de cores e sons que transformam o habitáculo. Sistemas de assistência para o motorista e que visam aumentar a segurança a bordo fazem parte da lista de equipamentos de série do novo MINI Cooper 100% Elétrico, como o Driving Assistant e o Parking Assistant. O modelo conta com o Steering and Lane Assistant, que oferece suporte ao motorista para se manter dentro da faixa de rodagem.

O modelo também tem compatibilidade com o MINI App. Com ele, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis ou acionar a ventilação. Além disso, com o MINI App é possível verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta, ter informações sobre a quilometragem, autonomia, manutenções e serviços necessários, localizar e fazer contato com concessionários, mensagem de check control, como fluído de freio, e ainda receber notificações a cada atualização remota de software.

No novo MINI Cooper E, inúmeras funções podem ser controladas através do primeiro assistente de voz completo da marca. O Assistente Pessoal Inteligente MINI pode ser ativado com a saudação “Olá MINI” ou usando o botão no volante. A interação controlada por voz ocorre no display OLED redondo na forma de animação de elementos gráficos, tipografia e avatar de um MINI estilizado. A comunicação com este companheiro de viagem virtual é particularmente realista graças ao reconhecimento de voz aprimorado. Para garantir uma comunicação mais tranquila, as palavras são transmitidas instantaneamente e visualizadas no display. Desta forma, é possível controlar a navegação, a telefonia, o entretenimento e inúmeras outras funções do veículo simplesmente pronunciando o comando relevante.

A inovadora função MINI Digital Key Plus transforma o smartphone na chave do carro através do MINI App. A animação de boas-vindas das luzes dianteiras e traseiras começa assim que o condutor se encontra a menos de três metros de distância. As portas são destrancadas quando o condutor se encontra a uma distância inferior a um metro e meio. Esta experiência conveniente do veículo pode ser transferida digitalmente para diferentes usuários, incluindo as configurações pessoais do veículo. (Foto: MINI/Divulgação).