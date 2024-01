Mini confirma rota do “Mini Takes The States 2024”

A Mini USA divulgou a rota oficial do “Mini Takes The States (MTTS) 2024”. O icônico rally de proprietários de Mini começa sua jornada partindo de Albuquerque, N.M., em 13 de julho, seguindo para o norte até Seattle, Washington, concluindo com um Rally Finale na noite de domingo, 21 de julho. A aventura na estrada passará por cinco Estados e nove cidades, com os participantes percorrendo diversas paisagens, incluindo as planícies desérticas do Novo México e as florestas montanhosas do estado de Washington.

Depois de partir de Albuquerque no primeiro dia, a caravana de Minis seguirá para o norte, passando pelo Colorado e Utah, até Salt Lake City, UT. De lá, os motoristas terão a oportunidade de explorar, por conta própria, tesouros nacionais próximos, incluindo o Yellowstone e o Grand Teton National Park. Continuando pela região de Big Sky, o MTTS 2024 fará uma parada em Bozeman e Missoula, Montana, e depois seguirá para o oeste até Spokane, Washington. De lá, os motoristas seguirão para o sudoeste, passando pelas montanhas cênicas e vales repletos de frutas de Yakima, Wash. Em seguida, os participantes terminarão a etapa final rumo ao oeste de Seattle, com vistas do lendário Monte Rainier.

A mais recente edição do MTTS registrou uma participação notável, com mais de 2.000 proprietários entusiastas de Mini reunindo uma frota diversificada de mais de 800 veículos Mini, cada um apresentando formas, tamanhos e cores exclusivas. O grupo percorreu mais de 1.700 milhas em uma rota interior de Vermont à Carolina do Sul, passando por oito cidades ao longo de estradas estaduais e rurais.