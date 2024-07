Mika Häkkinen pilota o McLaren Solus GT no Festival de Goodwood

Mika Häkkinen, bicampeão mundial de Fórmula 1 (1998 e 1999) voltou a pilotar um McLaren. Ao volante de um Solus GT pintado como uma homenagem ao McLaren MP4/13 com o qual venceu o título de 1998, Hakkinen fez uma apresentação na subida da colina, um dos pontos altos do Festival de Velocidade de Goodwood. A trilha sonora emocionante e de alta rotação do motor V10 e a pintura foram uma homenagem à icônica era dos motores V10 da Fórmula 1 e aos dois títulos de Häkkinen para a McLaren. O McLaren Solus GT faz história no Festival de Goodwood ao vencer na final do desafio cronometrado em 2023.

Trazendo o legado heróico da McLaren de Häkkinen para o século 21, o McLaren Solus GT dirigido pela lenda da Fórmula 1 no Festival de Goodwood deste ano é um dos 25 carros produzidos por clientes. Seu proprietário, um fanático pela McLaren Fórmula 1 e por Häkkinen, encarregou a McLaren Special Operations (MSO) de pintar à mão seu Solus GT como uma impressionante homenagem ao famoso piloto MP4/13 do finlandês. No ano passado, Häkkinen pilotou dirigiu um MP4/13 em Goodwood e o piloto de fábrica da McLaren, Marvin Kirchhöfer, conquistou a vitória com um Solus GT na final do desafio cronometrado com um tempo de 45s342. Esse desempenho sensacional significou que a McLaren teve o carro mais rápido em Goodwood pela segunda vez em três anos, depois que o 720S GT3X recebeu honras em 2021.

Exibindo o artesanato característico da MSO, a pintura compreende cores habilmente misturadas e fiéis ao chassi do MP4/13 como é hoje, em vez dos tons do carro de Fórmula 1 de 1998. Em mais uma demonstração de autenticidade, a pintura foi aplicada por um membro da equipe de pintura da MSO que pintou os carros MP4/13 para a temporada de 1998. “Dirigir o Solus GT é uma experiência que me lembra da época em que corria pela McLaren. Um verdadeiro monoposto com potência e som de motor V10. Simplesmente incrível”, afirmou Häkkinen.

O Solus GT, revelado em agosto de 2022, vê a McLaren tornar real sua expressão do melhor hipercarro monoposto somente para pista do mundo virtual. Baseado no carro-conceito McLaren Ultimate Vision Gran Turismo previsto para o videogame Gran Turismo SPORT, serão fabricados apenas 25 carros de clientes, com entregas em andamento. O Solus GT pesa menos de 1.000 kg e é movido por um motor V10 de 5,2 litros naturalmente aspirado que pode atingir mais de 10.000 rpm e desenvolver 840 cv. A aerodinâmica da carroceria e do piso, aprimorada tanto pela pesquisa em túnel de vento quanto pela Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD), é capaz de gerar mais de 1.200 kg de força descendente. A fusão de engenharia ultraleve, potência e incrível otimização aerodinâmica significa que o Solus GT é capaz de atingir os tempos de volta mais rápidos de qualquer McLaren fora das corridas de monopostos e oferece uma experiência de pilotagem próxima ao envolvimento e à sensação de dirigir um Fórmula 1. (Fotos: McLaren Automotive/Divulgação).