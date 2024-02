Mercedes-Benz renova a linha de caminhões Atego

A Mercedes-Benz anunciou no dia 31 de janeiro, em evento na sua fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, novidades para a sua linha de caminhões 2024. Dentre os lançamentos, está a renovação da Linha Atego 2024, que abrange caminhões médios e semipesados para transporte rodoviário e urbano, como também extrapesados para aplicações severas da construção civil, agropecuária e operações fora de estrada, além de várias configurações de tração: 4×2, 6×2, 8×2, 6×4 e 8×4.

O principal destaque do portfólio é o novo visual de toda a linha Atego, que chama a atenção pelo estilo moderno, seguindo o design dos extrapesados Actros no caso de modelos rodoviários e urbanos. Também foram lançados dois caminhões vocacionais para o portfólio 2024: o Atego 1729 compactador de lixo e o Atego 1733 bombeiro.

Confiança no crescimento econômico do Brasil

“Os novos Atego, Actros e Arocs são alguns dos nossos lançamentos, que chegam aos concessionários a partir deste mês. Mas 2024 é ano de Fenatran, IAA e LatBus e estamos preparando muito mais novidades para o mercado”, diz Achim Puchert, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina. “Com mais de 67 anos no País, nossa Empresa segue confiante quanto ao crescimento e ao desenvolvimento da Mercedes-Benz e do Brasil. As expectativas, neste início de ano, já são muito boas para dois setores que ocupam posição de liderança na economia brasileira: o agronegócio e a mineração. Além disso, há sinais positivos com o aquecimento do varejo a partir da geração de empregos e da construção civil, devido às grandes obras de infraestrutura do PAC e à programas como o Minha Casa, Minha Vida”.

“O grande desafio da economia do Brasil segue sendo a velocidade da queda de juros. Embora a taxa de juros esteja caindo, ainda está num nível elevado”, comenta Achim Puchert. “A queda mais acentuada é necessária para recuperar a capacidade de crédito das famílias e das empresas, entre elas os transportadores e os autônomos”.

Achim Puchert destaca ainda que a Empresa também vê com positividade a nova política industrial, que entre outras coisas, inclui o mecanismo de depreciação acelerada, que deve estimular as transportadoras a renovar sua frota de caminhões e ônibus. “Além disso, a exemplo de países avançados, apoiamos o programa federal Mover, que traz um norte para o nosso setor, incentivando a descarbonização e desenvolvimento de avançadas e sustentáveis tecnologias no Brasil. Nós, da Mercedes-Benz, acreditamos no Brasil como um polo de tecnologias sustentáveis no futuro. Precisamos de iniciativas sustentáveis, econômicas e sociais somadas ao controle fiscal. Com isso e com uma competição justa em todas as regiões do Brasil, teremos benefícios para o país e para a sociedade”.

Em 2024, a Mercedes-Benz do Brasil celebrará dois recordes, conforme adianta Achim Puchert: “Vamos comemorar 2,5 milhões de caminhões e ônibus Mercedes-Benz produzidos no país desde 1956. Além disso, ultrapassaremos o marco de mais de 530 mil caminhões e ônibus exportados”.

Novo Atego atende às demandas dos clientes

“Com a nova versão, o Atego ganha ainda mais evidência nas estradas e nas ruas por sua modernidade, reforçando uma identidade visual alinhada às famílias de extrapesados Actros e Arocs. Além disso, essa novidade assegura maior robustez e menor custo de manutenção para os nossos clientes, valorizando sua frota e aumentando o valor de revenda do veículo”, afirma Jefferson Ferrarez, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil.

De acordo com o executivo, a renovação do Atego é mais um resultado concreto do compromisso: As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e traz a solução. “Isso é confirmado pelo lançamento de dois caminhões vocacionais. Ou seja, continuamos avançando sempre. A gente não para de evoluir e de inovar. Essas novidades chegam ao mercado no momento especial em que o Atego completa 20 anos no Brasil. Uma linha de caminhões com a estrela de três pontas, com permanente sucesso junto a frotisas, transportadores e autônomos por sua versatilidade de aplicação e flexibilidade na oferta de diversos modelos, versões e itens de configuração. Dessa forma, atende todas as demandas dos nossos clientes com qualidade e rentabilidade”.

Novo visual mais clean e aerodinâmico do Atego rodoviário e urbano

O Atego rodoviário e urbano chega ao mercado com uma frente mais moderna, identificada com a família Actros. Entre as novidades incluem-se novo defletor de ar com atualização aerodinâmica, novo spoiler frontal com farol de neblina opcional na versão rodoviária, grade frontal robusta com design do Actros e para-choque com acabamento termoplástico, que traz modernidade ao design e robustez da estrutura metálica tubular, mantendo a modularidade para simplificação de eventual manutenção. A otimização dos elementos, com design mais clean, também assegura maior robustez de fixação. Os faróis modulares permitem substituição individual dos módulos trazendo menor custo de manutenção. Esses módulos são os mesmos aplicados aos caminhões da Linha Accelo, o que favorece a intercambiabilidade de peças e componentes, diminuindo o custo de manutenção.

Design e robustez do Arocs no novo Atego fora de estrada

O Atego para operações fora de estrada ganha um design mais robusto, seguindo a identidade dos extrapesados da Linha Arocs. Destaque para a nova grade, defletor de ar, para-choque com estrutura metálica tubular, faróis modulares com substituição individual dos módulos, elementos com design mais clean para maior robustez de fixação e protetores de faróis.

Vale destacar que o design robusto da versão off-road estará disponível como opcional para os modelos urbanos, rodoviários e vocacionais por meio do pacote robustez. A principal vantagem destes itens está no aumento do ângulo de entrada do veículo (até 5 graus), que facilicita a operação em ruas e estradas com buracos, lombadas e terra, oferecendo menos riscos de quebras e aumentando a disponibilidade do caminhão.

Atego 1729 compactador de lixo

Lançamento da Linha 2024, o novo caminhão semipesado Atego 1729, vocacional como compactador de lixo, tem capacidade para 17,1 ton de PBT (peso bruto total), podendo chegar a 24,1 ton de PBT com terceiro eixo instalado por empresas implementadoras do mercado.

O Atego 1729 oferece duas opções de distância entre eixos: 3.850 mm (para compactadores de até 15 m³) ou 4.800 mm (compactadores de até 19 m³).

Esse modelo Atego vem equipado com o consagrado motor Mercedes-Benz OM 926 LA de 6 cilindros e 7,2 litros, compatível com a norma Proconve P8 (Euro 6), oferecendo potência de 286 cv e elevado torque de 1.100 Nm. Seu trem de força conta também com caixa de mudanças automática Allison S3000 P de 6 velocidades, eixo traseiro Meritor 25.168 de uma velocidade e bloqueio de diferencial. A tomada de força na traseira do motor é original Mercedes-Benz, com torque de 600 Nm, e sai de fábrica pronta para implementação, adequando-se à aplicação do veículo.

Este caminhão vocacional traz algumas novidades para atender as condições severas da aplicação de coleta de resíduos, como a nova suspensão dianteira de molas de três lâminas e suspensão traseira de molas curtas reforçadas, sem contra feixe no entre eixos de 3.850 mm para compactadores de até 15 m³ e com o contra feixe no entre eixos de 4.800 mm para compactadores de até 19 m³. O quadro sem emenda, atrás da cabina, assegura mais robustez e flexibilidade na implementação.

Entre as novidades do Atego 1729 compactador de lixo destacam-se ainda novo banco mais confortável para três acompanhantes e escape vertical mais longo. Essa versão vocacional apresenta para-choque dianteiro off-road que aumenta o ângulo de entrada do veículo, sendo mais resistente e menos suscetível a quebras.

Atego 1733 bombeiro

Com PBT de 17,1 ton e distância entre eixos de 4.800 mm, o novo Atego 1733 bombeiro vem equipado com o motor OM 926 LA de 6 cilindros e 7,2 litros. Este motor também atende ao Proconve P8 (Euro 6), oferecendo 321 cv de potência e 1.250 Nm de torque. Seu trem de força conta com caixa de mudanças automática Allison S3000 P de 6 velocidades, eixo traseiro Meritor 25.168 de uma velocidade e bloqueio de diferencial.

A tomada de força para este caminhão vocacional é do modelo Mercedes-Benz NA 280 C/1,3 para bomba acoplada (opcional), com torque máximo de 600 Nm. Por meio do Centro de Customização da própria Empresa (CTC) é possível implementar tomada de força no cardan e na caixa de transferência.

A suspensão dianteira é composta por molas de três lâminas. A suspensão traseira conta com molas curtas reforçadas, sem contra feixe. O quadro sem emenda, atrás da cabina, assegura mais robustez e flexibilidade na implementação. Entre os itens disponíveis para o Atego 1733 bombeiro incluem-se o novo banco para três acompanhantes, para-choque dianteiro off-road ou urbano, e caixa de baterias com tampa.

Linha 2024 acentua a versatilidade de aplicação dos caminhões Atego

Os caminhões Mercedes-Benz Atego são reconhecidos no transporte e logística pela força, robustez, resistência, tecnologia, reduzido consumo de combustível, baixo custo operacional, disponibilidade para o trabalho e elevado nível de conforto e segurança para o motorista. Já os modelos vocacionais, por sua vez, nascem com toda a evolução introduzida na linha Euro 6, como, por exemplo, os sistemas de freios ABS, ASR, ESP e ESS.

“Os caminhões médios, semipesados e extrapesados da Linha Atego se destacam também por sua versatilidade nas aplicações urbanas e de curtas e médias distâncias rodoviárias, bem como nas operações fora de estrada”, ressalta Jefferson Ferrarez. “Desta maneira, proporcionam um excelente custo/benefício para os clientes que buscam veículos para as mais diversas atividades de transporte, ganhando assim, cada vez mais, a aprovação de motoristas e frotistas”.

Consolidando um diferencial de mercado, a Linha Atego segue oferecendo quatro versões de cabinas para mais opções de escolha pelos clientes: Standard, Estendida, Leito Teto Alto e Leito Teto Baixo. Também conforme a demanda do cliente, a Mercedes-Benz, por meio do CTC (Custom Tailored Center – Centro de Customização), oferece uma série de possibilidades para os veículos, com destaque para a suspensão pneumática que proporciona mais produtividade, conforto e robustez.