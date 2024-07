Márcio Rampon mantém liderança da sua categoria na Fórmula Truck

Com vitórias em Guaporé (RS) e Cascavel (PR) e um sétimo lugar em Campo Grande MS), o paranaense Márcio Rampon lidera a categoria F-Truck no Campeonato Interestadual de Fórmula Truck. O bicampeão da categoria soma 280 pontos, enquanto que o paraguaio Giovani Tavares, vencedor em Campo Grande, tem 200 pontos.

A partir da terceira colocação a classificação fica embolada, com uma diferença de 15 pontos do terceiro para o sexto colocado. O paranaense Fabrício Rossato ocupa o terceiro lugar com 155 pontos, seguido dos também paranaenses Gilmar Antônio Mottin e Thiago Mânica, que dividem a quarta colocação, com 145 pontos, enquanto que o gaúcho Douglas Collet ocupa a sexta colocação, com 140 pontos.

A 5ª etapa da temporada da Fórmula Truck está marcada para o dia 4 de agosto, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Paraná.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Classificação da categoria F-Truck no Interestadual de Fórmula Truck

1.º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, com 280 pontos;

2.º) Geovani Tavares (Paraguai), Scania, 200;

3.º) Fabrício Rossato (Campo Largo-PR), Volkswagen, 155;

4.º) Gilmar Antônio Mottin (Adrianópolis-PR), Scania, 145; e Thiago Mânica (Curitiba-PR), Scania, 145;

6.º) Douglas Collet (Casca-RS), Scania, 140;

7.º) Max Nunes (Curitiba-PR), Volvo, 120;

8.º) Gustavo Mânica (Curitiba-PR) Volkswagen, 115;

9.º) Gabrielle Rampon (Curitiba-PR), Scania, 110;

10.º) Carlos Eduardo Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, 90;

11.º) Tiago Bellaver (Farroupilha-RS), Mercedes-Benz, 80;

12.º) Camilo Daniel Lovato (Almirante Tamandaré-PR), Scania, 70;

13.º) Felipe Fraguas (Santos-SP), Volvo, 0; Márcio Francisco da Rosa (Canoas-RS, Scania, 0; Cléber Fonseca (Cascavel-PR), Scania, 0; e Gabriel Saccomanno (São Paulo-SP), Volkswagen, com 0 pontos.

Calendário da Fórmula Truck para 2024:

Já realizadas:

24 de março – Rivera (Uruguai);

21 de abril – Guaporé (RS);

2 de junho – Cascavel (PR);

30 de junho – Campo Grande (MS).

Próximas etapas:

4 de agosto – Londrina (PR);

31 agosto – Velopark (RS);

13 de outubro – Santa Cruz do Sul (RS);

10 de novembro – Tarumã (RS);

1º de dezembro – Cascavel (PR).

Fotos: Tiago Soares/Divulgação