M-Benz eActros 600 na jornada de teste mais extensa da história

A Mercedes-Benz Trucks está planejando para o verão europeu deste ano a mais longa viagem de teste da história da empresa. Isso envolve o seu novo carro-chefe elétrico eActros 600. A intenção é que dois protótipos do caminhão elétrico à bateria para transporte de longo percurso, bem próximos da produção de série, cruzem mais de 20 países europeus, cobrindo mais de 13.000 km cada um, com peso total de semirreboque de 40 toneladas.

Com essa iniciativa, a Mercedes-Benz Trucks busca conquistar uma ampla experiência num grande número de rotas em diferentes topografias e zonas climáticas, verificando o consumo de energia. A Empresa pretende então compartilhar essas descobertas com os clientes interessados. Em segundo lugar, quer usar a jornada de teste para demonstrar que o eActros 600 torna possível o transporte puramente elétrico à bateria de longo percurso entre vários países da Europa. A intenção é fazer a recarga das baterias exclusivamente em postos públicos. Mesmo que a construção de uma infraestrutura pública de recarga seja fundamental, para que os caminhões elétricos deslanchem no mercado, o “eActros 600 European Testing Tour 2024” pretende enviar um sinal positivo a todas as partes envolvidas.

A elevada capacidade da bateria de mais de 600 quilowatts-hora do eActros 600, juntamente com seu eficiente eixo motor elétrico desenvolvido internamente, permitem que este caminhão Mercedes-Benz alcance uma autonomia de 500 quilômetros sem recarga intermediária.

Dr. Christof Weber, chefe de Testes Globais da Mercedes-Benz Trucks: “Nós colocamos em teste vários protótipos do eActros600 nos últimos anos. Seja no Norte da Finlândia ou no Sul da Espanha, o veículo já provou, há tempo, o que consegue fazer. Com o desenvolvimento da série, estamos agora na reta final. O “eActros 600 European Testing Tour 2024” nos permite enviar uma mensagem clara poucos meses antes do lançamento da produção em série. Estamos firmemente convencidos de que os dois protótipos do eActros 600 dominarão muito bem esse feito enorme de demonstração de força envolvendo a mais longa rodada de testes realizada pela Mercedes-Benz Trucks até o momento”.

Stina Fagerman, chefe de Marketing, Vendas e Serviços da Mercedes-Benz Trucks: “Há muito interesse dos clientes no eActros 600. Desde o início das vendas no final do ano passado, registramos mais de 1.000 pedidos e também já atingimos números na casa de quatro dígitos em cartas de intenção. Isso é mais impressionante devido ao fato de que os veículos de demonstração para clientes só começarão a rodar no segundo semestre do ano. O veículo já convenceu muitos clientes antecipadamente”.

Fagerman continua: “Com o “eActros 600 EuropeanTesting Tour 2024”, estamos colocando foco na expansão de nossa experiência nas áreas de consumo de energia e opções de implantação do e-truck sob uma ampla gama de condições, permitindo-nos oferecer aos nossos clientes serviços de consultoria ainda mais consistentes. Além disso, pretendemos informar aos tomadores de decisões da esfera política e do setor de energia, bem como o público em geral, sobre as possibilidades oferecidas pelos motores elétricos à bateria no segmento de longo percurso. Impulsionaremos assim, ainda mais, a dinâmica na construção da infraestrutura necessária”.

A jornada europeia de testes do eActros 600 está programada para início em Frankfurt/Main, na Alemanha, no dia 11 de junho, com previsão de atividades de comunicação. Extraoficialmente, o tour começa um dia antes, na fábrica da Mercedes-Benz Trucks de Wörth am Rheine e na sede da Daimler Truck AG em Leinfelden-Echterdingen.

Experiência “e-tour” pela Europa com o eActros 300/400

No ano passado, a Mercedes-Benz Trucks realizou um tour de vendas pela Europa com o caminhão elétrico eActros 300/400 para transporte pesado em serviços de distribuição. Três e-trucks viajaram mais de 5.000 quilômetros pela Alemanha, Áustria, Itália, Holanda e Bélgica. No total, a Mercedes-Benz Trucks realizou 14 eventos para clientes, com mais de 1.500 convidados e 1.250 test-drives. (Foto: M-Benz Trucks/Divulgação).