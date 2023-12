M-Benz certifica solução aprovada pelo programa VanPartner no Brasil

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil reconhece mais um implementador para ambulância Sprinter no Brasil pelo programa Van Partner. A empresa TCA Transformações Veiculares, que já era certificada para transformações da Sprinter Van de Passageiro, agora também é aprovada para transformações da ambulância Sprinter. A TCA se junta à VIPK, Greencar, Flash Engenharia e Revolution, outras quatro empresas que já atuam no Brasil para transformação de ambulância.

“Na Mercedes-Benz Vans trabalhamos para que o cliente se sinta cada vez mais confortável e confiante no processo de compra de veículos transformados. Essa certificação traz uma nova solução com segurança para os clientes que pretendem transformar seus veículos em ambulância. Continuaremos trabalhando para que o Programa VanPartner se expanda cada vez mais no Brasil”, afirma Luiz Gonzaga, Consultor de Implementação da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

A plataforma internacional Mercedes-Benz Conversion World apresenta soluções de diferentes empresas implementadoras por meio de imagens e dados de produtos, com informações de contato, na qual o parceiro certificado ganha ainda mais visibilidade perante os concorrentes e credibilidade com os clientes finais ao vincular sua marca à Mercedes-Benz.

A plataforma digital auxilia os clientes na busca por soluções de implementação em todo o mundo, incluindo transformações veiculares sob medida e comparação entre os parceiros certificados da Mercedes-Benz Vans. Mais detalhes estão disponíveis no link: https://conversion-world.mercedes-benz.com/.

A TCA iniciou sua história em 2007, na cidade de Erechim, no norte gaúcho, onde hoje segue instalada sua matriz, com filial na cidade de Içara, Santa Catarina. A empresa oferece soluções em transformações veiculares atuando com processos produtivos otimizados e garantia assegurada. A companhia também se preocupa com a qualificação dos seus colaboradores, que estão prontos para atender os clientes com tecnologia avançada, segurança, assistência técnica e a qualidade comprovada pela Certificação da ISO 9001:2015, desde 2019. Mais informações em: www.tcatransformacoes.com.br.