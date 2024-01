M-Benz apresenta novas tecnologias inteligentes

A Mercedes-Benz apresenta uma série de inovações na maior feira global de tecnologia, a CES 2024, que acontece em Las Vegas/EUA até hoje, 12 de janeiro. Os avanços digitais têm como objetivo central transformar a experiência do cliente – tanto dentro quanto fora do automóvel. No centro dessas inovações está o Assistente Virtual MBUX, que utiliza IA generativa e gráficos 3D avançados, tonando as interações mais naturais, intuitivas e personalizadas. Rodando no novo Sistema Operacional Mercedes-Benz (MB.OS) totalmente desenvolvido pela marca, o Assistente Virtual MBUX pavimenta o caminho para uma experiência digital extraordinária.

Assistente Virtual MBUX – uma experiência do usuário hiper customizada

O Assistente Virtual MBUX é a interface mais semelhante a um humano já apresentada pela Mercedes-Benz. Baseado no MB.OS, ele apresenta ao usuário uma interação natural e empática, além de possuir quatro “traços de personalidade”: Natural, Preditivo, Empático e Pessoal.

Natural é sempre o princípio básico, oferecendo uma interação perfeita que aproveita o melhor das interfaces de voz e gráficas. O cliente pode optar por falar com o assistente com ou sem o uso da palavra-chave ‘Hey Mercedes’. A fala aproveita modelos de linguagem para diálogo natural em resposta a consultas e comandos. O efeito é mais semelhante a uma conversa com um amigo. O assistente responde a perguntas com base no conhecimento geral, e pode fazer perguntas para esclarecer a intenção e tirar conclusões.

Ao ser Preditivo, o assistente também pode oferecer sugestões e rotinas proativas com base no contexto situacional, comportamento aprendido e uso de IA generativa. Ao mesmo tempo, uma voz neural mais emocional que pode expressar diferentes estilos de fala gera um senso de Empatia. E para garantir que seja sempre um assistente muito Pessoal, o usuário pode personalizá-lo de acordo com suas preferências específicas por meio de uma variedade de opções em um hub central. Por exemplo, o sistema pode oferecer sugestões com base no comportamento aprendido e no contexto situacional, como reproduzir as últimas notícias de manhã ou iniciar um programa de massagem preferido no final do dia de trabalho. E se o condutor estiver atrasado para uma reunião agendada no calendário, o sistema pode oferecer realizar uma chamada telefônica a partir do próprio automóvel. Se o condutor desejar, esses processos também podem ser automatizados. A experiência pode ser ainda mais aprimorada pela inclusão da iluminação ambiente e do sistema de som – luz suave e música tranquila podem acompanhar uma massagem relaxante.

O MBUX Surround Navigation combina assistência e experiência perfeita

A comunicação visual integrada também entra em uma nova dimensão com o MBUX Surround Navigation. Esse recurso combina associa uma visão do mundo real do entorno do veículo com suas reações a ele em tempo real. O condutor se beneficia de uma consciência situacional significativamente aprimorada, podendo ‘ver o que o veículo vê’. A perfeita junção de informações no visor do motorista usando gráficos 3D feitos com o motor de jogo Unity fornece uma visão geral altamente intuitiva e oferece tudo o que o condutor precisa saber com um único olhar como por exemplo, mostra o tipo de tráfego, seja outro carro, van, caminhão ou até mesmo um ciclista. Além de pedestres perto da estrada, assim como possíveis perigos. E sobreposições de orientação de rota em uma representação realista do ambiente – especialmente útil em ambientes urbanos movimentados.

Do estúdio para as ruas – música em ritmo com o estilo de direção

Na CES 2024, a Mercedes-Benz revela uma variedade de recursos inovadores de entretenimento por meio de duas parcerias pioneiras na indústria. Primeiro, a Mercedes-AMG se uniu ao empresário americano will.i.am para lançar o MBUX Sound Drive. Esta tecnologia transformará a maneira como ouvimos música a bordo.

Usando software avançado, permite que a música reaja à forma como o automóvel está sendo dirigido, transformando cada viagem em uma jornada musical dinâmica. Utilizando um conjunto de sensores e software avançado, o MBUX Sound Drive interpreta várias dinâmicas de condução – como recuperação, aceleração, direção e frenagem – e as converte em expressões musicais, permitindo que o motorista ‘componha’ em tempo real. A tecnologia também é capaz de se sincronizar com outros ‘sinais’ no automóvel. Um exemplo pode ser os sensores de chuva no para-brisa que fornecem ritmos suaves durante o mau tempo para reduzir o estresse e aumentar a concentração.

Proporcionar uma experiência sonora imersiva é apenas uma parte da história. O objetivo de longo prazo com o MBUX Sound Drive é transformar a tecnologia em uma plataforma de música aberta. Como resultado, artistas de todo o mundo poderiam criar faixas, representando qualquer gênero musical, em um novo formato de áudio imersivo usando o software de estúdio MBUX Sound Drive.

Um novo capítulo para áudio imersivo

A colaboração entre a Mercedes-Benz e as gigantes Audible e Amazon Music iniciará um novo capítulo na narração de histórias a bordo. Ao aproveitar o poder do Dolby Atmos, essa colaboração dará vida ao áudio falado. Colocará os clientes no centro de uma experiência sonora dinâmica de sala de concertos, abrangendo audiolivros, podcasts e música.

Emoções modernas e clássicos retrôs – um centro de jogos

A Mercedes-Benz está usando o palco da CES para anunciar novas plataformas e parcerias que aprimorarão seu serviço de jogos. Uma colaboração com o primeiro serviço de streaming de jogos retrô do mundo, Antstream Arcade, integra o jogo em nuvem no automóvel. Além disso, a Mercedes-Benz tem sua própria visão para jogos imersivos, que é mostrada no novo Classe E. Este jogo futurista de corrida combina o poder de processamento do MBUX, junto com sensores e atuadores internos do veículo.

Estreia na América do Norte – Concept CLA Class

O primeiro Mercedes-Benz a apresentar o MB.OS é o Concept CLA Class – que celebra sua estreia na América do Norte na CES 2024. Projetado na nova Arquitetura Modular da Mercedes-Benz (MMA), redefine toda uma classe com sua inovadora propulsão elétrica e sustentabilidade visionária. O Concept CLA Class fez sua primeira aparição global durante em 2023, durante o IAA realizado na cidade de Munique, Alemanha.