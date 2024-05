Luxo e esportividade no primeiro Eurobike Training Day de 2024

O primeiro Eurobike Training Day de 2024, realizado nos dias 11 e 12 de maio, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO), celebrou toda a emoção que um carro esportivo pode oferecer. Os 25 participantes inscritos tiveram a oportunidade de explorar o potencial de suas máquinas em um dos traçados mais seletivos e seguros do Brasil, além de realizar test-drives em nove modelos diferentes.

Orientados pelos pilotos profissionais da 2Drive e divididos em duas categorias (Sport e Premium), os participantes do Eurobike Training Day levaram para a pista seus carros de modelos Porsche, McLaren, BMW e Audi. O autódromo recebeu toda a estrutura de sinalização e segurança e um serviço de cronometragem oficial esteve a postos para que cada participante avaliasse sua evolução técnica ao volante – os três mais rápidos de cada categoria receberam troféus. A Eurobike promoveu mais de cem test-drives com os modelos BMW M2 Coupé, BMW M3 Competition, BMW i4, Audi RS 5 Sportback Competition Plus Track, Audi RS e-tron GT, Porsche Taycan Turbo S, Porsche 911 Carrera S, Porsche 911 GTS e Porsche Macan GTS.

Além dos test drives, foram feitas ativações de parceiros como o apoio de borracharia da Pirelli Brasil, demonstração da película de anti-vandalismo da PSMaxx e a exposição de sistemas de escapamento esportivo da Akrapovic. Fora da pista, os inscritos e seus convidados desfrutaram de comodidades como uma jornada de diamantes da Alwahch, almoço, massoterapia do Buddha Spa e um espaço do SPA Déia e Renata. O próximo Eurobike Training Day está marcado para o dia 27 de julho no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Eurobike: mais de 20 anos de história

As marcas Audi, BYD, BMW, BMW Motos, MINI e Porsche estão no portfólio da Eurobike, que iniciou suas atividades em 2002 na cidade de Ribeirão Preto (SP). Já naquele primeiro momento, a empresa estabeleceu suas propostas: focar no mercado de carros esportivos e de luxo, ir além da venda de automóveis e serviços e oferecer produtos e experiências diferenciadas para seus clientes.

Atualmente, a Eurobike concentra-se nas marcas Audi (Goiânia), BMW e BMW Motos (Brasília e Ribeirão Preto), BYD (Ribeirão Preto), MINI (Brasília) e Porsche (Brasília e Goiânia). As vendas de seminovos Premium são feitas pela divisão Eurobike Special, presente em todas as cidades nas quais a Eurobike atua com as concessionárias de carros zero quilômetro. Em 2021, a Eurobike uniu-se à Stuttgart para criar a UK Motors, importadora e representante das marcas Aston Martin e McLaren (esta, trazida oficialmente pela Eurobike entre 2018 e 2021).

O slogan da Eurobike (Guiados Por Emoção) se aplica a todas as atividades da empresa. Ela está presente nas pistas por meio da participação em categorias do automobilismo brasileiro nas quais seja possível inscrever modelos das marcas representadas pelo grupo. Todas as atividades da Eurobike, inclusive as de incentivo cultural e esportivo, são divulgadas nas redes sociais da empresa e também na revista Eurobike Magazine, cuja edição impressa está nas concessionárias. (Fotos: Eurobike/Júnior Behrens).

