Londrina encerra temporada do Paranaense de Turismo

A temporada 2024 do Campeonato Paranaense de Turismo será encerrada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina. O evento será neste sábado e domingo (23 e 24/11), tendo como promotor e organizador o Automóvel Clube de Londrina, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). Também fará parte da programação a 4ª e última etapa do Metropolitano de Velocidade de Londrina.

A temporada do Paranaense de Turismo deste ano tinha a previsão de seis etapas, mas após duas etapas a FPrA rompeu o contrato com a empresa promotora por não cumprir com o que estava previsto para a competição. Depois foram canceladas duas das três etapas que seriam disputadas em Cascavel. Assim o campeonato terá quatro etapas, com cada uma delas tendo quatro provas.

Rubens Gatti, presidente da FPrA, esclarece que mesmo com o cancelamento de duas etapas, as etapas realizadas totalizarão 16 provas. Assim, os cinco descartes serão mantidos para a definição da classificação final do campeonato, conforme prevê o CDA (Código Desportivo do Automobilismo). “O CDA prevê situação como a que temos no momento. Assim os descartes serão mantidos e todos os competidores terão as mesmas condições”, acentua Rubens Gatti.

Classificação do Paranaense de Turismo após três etapas:

Categoria Turismo A:

1.º) Odair dos Santos/Thiago Klein, com 198 pontos;

2.º) Ademar D`Agostini, 170;

3.º) Aparecido Lima de Morais, 144;

4.º) Gefferson Luís de Lima, 62;

5.º) Ruslan Carta Filho, 53;

6.º) Rafael Liandro Lupatini, 39;

7.º) Algacir Sermann/Edson Campana Sita, 33;

8.º) Eduardo Yoshio Saçaki, 14;

9.º) Mario César Bonilha, com 3 pontos.

Categoria Turismo B:

1.º) Taylor Luiz Pilger Giacobbo, com 144 pontos;

2.º) Jaime Fernandes Romeira, 75;

3.º) Rodrigo Fernandes Romeira, 75;

4.º) Maximilian Mertzig/Adriano Barbosa, 68;

5.º) Mauricio Garcia Ambrósio, 48;

6.º) Sandro Stenzowski, com 31 pontos.

Categoria Turismo L:

1.º) Caio Henrique Botelho/Adriano César Botelho, com 84 pontos;

2.º) Naor Vergilio Petry, 79;

3.º) Rafael Salido, 63;

4.º) Marlon Watanabe, 57;

5.º) Jean Carlo Moreno/Vitor Hugo M. Botelho, com 37 pontos.

Categoria Super Turismo:

1.º) Wyllian Cezarotto/Lorenzo Massaro, com 58 pontos;

2.º) Luciano Monteiro/Edson Massaro, 54;

3.º) Rodolfo Ramirez, 41;

4.º) Hugo Villalba, com 3 pontos.

Classificação do Metropolitano de Londrina após três etapas:

Categoria Speed Fusca:

1.º) Marcelo Tizzot Miguel, com 197 pontos;

2.º) Waldemir Neno de Oliveira/Renan Procópio dos Santos, 99;

3.º) Roberto César Bernini Ferro/Marcelo Felix Rampazzo, 94;

4.º) Felipe Giovanini Rossetto, 84;

5.º) Juliano Ribeirete Pires, 81;

6.º) Maicom Tumiate, 75;

7.º) Rodolpho Stinghen Engmann, 71;

8.º) Roberto Rivelino S. Pereira, 60;

9.º) Robson Massarutti de Paula/Enzo Brustello Ranieri, 58;

10.º) Mauricio Lopes Neto/Vinicius Hauss, 55;

11.º) João Guilherme Val/Rodrigo Baldibia Gonçalves, 50;

12.º) Roberto Barreto de Almeida/Miguel Antonio Galli, 46;

13.º) Gustavo Bonesi/Ruderson Generozo da Silva, 41;

14.º) Luiz Fernando Badiz Berbel, 38;

15.º) Cristyano Casagrande/Adriano Magno Francisco, 35;

16.º) Diego Jose Rosin, 32;

17.º) Fernando Kessel, 22;

18.º) Rodrigo S. Araújo Moreira, 10;

19.º) Santiago Beltran Lopez/Sérgio Montazzolli Silva, com 0 pontos.

Categoria Turismo:

1.º) Matheus Negreiros de Souza, com 191 pontos;

2.º) Caio Henrique Botelho, 137;

3.º) Gabriel Santos Ymagava, 131;

4.º) Marcio Ymagava, 110;

5.º) Adriano César Botelho, 76;

6.º) Michaela Gulin Peixoto, 69;

7.º) Douglas Januário da Silva, 61;

8.º) Davi Vianna Amaral Júnior/Rodrigo Bonora dos Santos, 51;

9.º) Victor Hugo Mazziero Botelho/Jean Carlos Moreno, com 15 pontos.

Categoria Marcas:

1.º) Adriano Barbosa, com 118 pontos;

2.º) Ademar D´Agostini, 104;

3.º) Gabriel Santos Ymagava/Matheus Negreiros de Souza, 81;

4.º) Jaime Fernandes Romeira, 56;

5.º) Aparecido Lima de Morais, 53;

6.º) Fábio Massuti Tokunaga, 47;

7.º) Rodrigo Fernandes Romeira, 46;

8.º) Raphael Palermo Futsuki, 41;

9.º) Cezar Martins/Rodrigo Bonora dos Santos, 40;

10.º) Odair dos Santos/Thiago Klein, 30;

11.º) Luis Fernando P. Mussi, 20;

12.º) Victor Hugo Mazziero Botelho/Jean Carlos Moreno, com 15 pontos.