Linha Focker ganha série “Chrome Edition”

Fãs da famosa linha de embarcações Focker, da fabricante Fibrafort, se surpreenderam no Marina Itajaí Boat Show, com o lançamento da lancha cheia de estilo, a Focker 262 GTO. O design externo, moderno e imponente, que reflete na qualidade de seus interiores, é destaque em sua série “Chrome Edition”, composta pelo casco e convés na cor Stone Grey, tornando a embarcação totalmente monocrática, que a torna ainda mais elegante e repleta de personalidade. É ideal para quem busca uma embarcação compacta, segura, confortável e de baixa manutenção ou para quem quer adquirir seu primeiro barco. O modelo de 26 pés conta com proa aberta, banheiro e ampla plataforma de popa, além de diversas funcionalidades que completam o lifestyle a bordo.

A Focker 262 GTO também encanta pelo conjunto de luzes e LEDs espalhados em diversas áreas da embarcação. Além disso, estofamentos e EVA seguem a tendência monocromática com tons de cinza e detalhes em Aqua, que harmonizam com a iluminação e os acabamentos, tornando esse modelo extremamente autêntico.

“A Fibrafort reforça a ideia de que um barco é um reflexo da personalidade de seu proprietário e a cor deve combinar com o seu estilo e gosto. Esse modelo 100% em Stone Grey é um projeto muito especial e vai muito além da cor. Cada detalhe foi pensado na autenticidade do produto, da marca e do nosso consumidor. Essas tonalidades são grandes sucessos, por exemplo, no mundo dos carros superesportivos e temos certeza que na náutica não será diferente. O resultado ficou impressionante, o barco ganhou imponência e muita exclusividade com essa nova cor aplicada em toda a embarcação, desde o casco e o convés até os estofados e o interior”, explica Barbara Martendal Yamamoto, gerente comercial e de marketing da Fibrafort.

Conheça a nova Focker 262 GTO Chrome

Com capacidade para acomodar até 12 pessoas durante o dia, a Focker 262 GTO Chrome, traz o alto padrão construtivo da marca e projeto arquitetônico que privilegia espaços, como a amplitude da popa, um diferencial em barcos dessa categoria que aprimora a experiência a bordo, oferecendo mais conforto aos tripulantes.

O cockpit e a cabine seguem a modernidade do estilo com praticidade. O layout inteligente maximiza o espaço, criando áreas de convivência funcionais, ideais para socialização e relaxamento, como é o exemplo das chaises na proa e no cockpit.

A versatilidade da Focker 262 GTO é outro ponto de destaque. Adaptada para uma variedade de atividades aquáticas, a lancha está equipada com recursos de alta tecnologia de navegação que atendem a diferentes necessidades, seja para a prática de esportes aquáticos ou simplesmente para desfrutar de um dia ao sol. A conveniência da proa aberta e do banheiro a bordo proporcionam ainda mais conforto durante os passeios. (Foto: Fibrafort/Divulgação).