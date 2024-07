Leilão garante excelente desconto em Cadillac Escalade Platinum

A Kwara, marketplace de leilão de bens e produtos, realiza até o próximo dia 16 de julho o leilão de um verdadeiro objeto de desejo em todo o mundo. Um dos utilitários mais desejados do planeta, o icônico Cadillac Escalade Platinum, está disponível na plataforma de leilões por lances a partir de R$ 100.000,00. São mais de 60% de desconto. Qualquer pessoa pode participar, bastando se cadastrar no site: www.kwara.com.br.

O veículo apresenta excelentes condições, e não tem débitos. Conta com teto solar panorâmico, air bag, alarme, ar-condicionado, banco com regulagem de altura, CD player, computador de bordo, desembaçador traseiro, ar quente, freio ABS, rodas de liga leve, travas elétricas, vidros elétricos, bancos em couro e direção hidráulica.

“O mercado de leilões online não para de crescer e tem um importante potencial para a economia. A tecnologia facilitou muito as relações neste mercado, ampliando e democratizando o acesso aos leilões e também o acesso a itens diversos, de eletrônicos a bens como um Cadillac Escalade”, ressalta o CEO da Kwara, Thiago da Mata.

Como participar do leilão do Cadillac Escalade?

Para participar do leilão é só se cadastrar no site, diretamente na página do leilão (https://www.kwara.com.br/busca?listingIds%5B%5D=1117292075532944767&news=geral), e pedir autorização – que uma vez concedida, deixa o usuário apto a oferecer os lances.

A Kwara recomenda que antes de dar seu lance seja feita a visitação ao veículo, além da leitura completa do edital anexado. Após a arrematação do bem, o pagamento é feito pela plataforma. (Fotos: Kwara/Divulgação).