Leapmotor International vai iniciar vendas globais de veículos elétricos

A Stellantis N.V. e Leapmotor anunciaram que concluíram a formação da Leapmotor International B.V., uma joint venture 51/49, liderada pela Stellantis. Com sede em Amsterdã, a equipe de gestão, liderada pelo CEO Tianshu Xin, ex-executivo da Stellantis na China, está se preparando para introduzir o T03 e C10 nos mercados europeus, expandindo posteriormente para a Índia e Ásia-Pacífico (excluindo a Grande China), Oriente Médio, África e América do Sul a partir do quarto trimestre de 2024.

Em outubro de 2023, as duas empresas anunciaram que a Stellantis investiria cerca de €1,5 bilhão para adquirir aproximadamente 21% da Leapmotor, uma das três principais marcas chinesas de startups de veículos elétricos em 2023. O acordo também previu a criação da Leapmotor International, que teria direitos exclusivos para exportação, venda e fabricação de produtos Leapmotor fora da China. Essa parceria tem como objetivo impulsionar as vendas da Leapmotor na China, aproveitando ao mesmo tempo a presença global da Stellantis para aumentar as vendas da marca em outras regiões.

“A criação da Leapmotor International é um grande avanço para ajudar a resolver a questão urgente do aquecimento global com modelos BEV de última geração que vão competir com as marcas chinesas existentes nos principais mercados em todo o mundo”, disse o CEO da Stellantis, Carlos Tavares. “Aproveitando a nossa presença global, em breve seremos capazes de oferecer aos nossos clientes veículos elétricos com preços competitivos e centrados na tecnologia que irão exceder as suas expectativas. Sob a liderança de Tianshu Xin, foi desenvolvida uma estratégia global convincente para expandir rapidamente os canais de distribuição de vendas, impulsionando o crescimento da Leapmotor e gerando valor para ambos os parceiros”.

“A parceria entre Leapmotor e Stellantis marca um avanço na integração global da indústria de veículos elétricos inteligentes da China”, afirmou Zhu Jiangming, Fundador, Presidente e CEO da Leapmotor. “Ao combinar a tecnologia avançada e os produtos da Leapmotor com o suporte da Stellantis em áreas como canais internacionais, serviços e marketing, buscamos oferecer uma experiência excepcional de direção e pilotagem com os produtos da Leapmotor. Acreditamos que essa parceria pode impulsionar a Leapmotor a se tornar uma respeitada empresa mundial de veículos elétricos inteligentes”.

A oferta de EV´s da Leapmotor é considerada complementar à tecnologia atual e ao portfólio de marcas icônicas da Stellantis e trarão soluções de mobilidade mais acessíveis aos clientes globais. Aproveitando os canais de distribuição da Stellantis, o plano de lançamento terá início na Europa – França, Itália, Alemanha, Holanda, Espanha, Portugal, Bélgica, Grécia, Romênia – a partir de setembro de 2024, apoiado por executivos dedicados em cada país e 200 pontos de vendas até ao final do ano, incluindo a Stellantis&You, aumentando para 500 até 2026 para garantir um alto nível de serviço aos clientes. No final de 2024, os lançamentos dos produtos da Leapmotor se expandirão para o Oriente Médio e África (Turquia, Israel e países franceses no exterior), Índia e Ásia-Pacífico (Austrália, Nova Zelândia, Tailândia, Malásia e Índia) e América do Sul (Brasil e Chile). (Fotos: Stellantis/Divulgação).