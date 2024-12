Lancia Lambda recebe o prêmio The Best em São Roque

O raro Lancia Lambda fabricado há quase um século, em 1927, recebeu a distinção máxima do 1º Encontro de Veículos Antigos do Sudeste, que iniciou na sexta-feira e foi encerrado na tarde de domingo (1º/12) em São Roque (SP). O prêmio The Best foi entregue ao proprietário do veículo, o advogado paulistano Guilherme Augusto Marx. Outros 60 troféus valorizaram os veículos que se destacaram em suas respectivas categorias. Realizado pelo Complexo Dream Car com o apoio da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), o evento reuniu 200 automóveis, picapes e motocicletas, atraindo um público estimado em 10 mil pessoas nos três dias de programação. Devido ao sucesso, a segunda edição já está confirmada para 2025, também no empreendimento, mas em data ainda a ser definida.

Os modelos permaneceram expostos na pista do kartódromo do Complexo Dream Car, onde foram montados 15 estandes especializados na comercialização de peças, adereços alusivos a veículos e também roupas. O clima colaborou durante os três dias, atraindo visitantes de vários Estados. O domingo começou com muita expectativa entre os expositores para saber qual exemplar receberia a premiação máxima. Os apaixonados lotaram a arquibancada da Arena Dream Car para acompanhar a cerimônia, que começou pontualmente às 10 horas. No final, dois modelos acabaram qualificados para o prêmio The Best, até que o Lancia foi anunciado como grande vencedor, arrancando aplausos da plateia. A avaliação dos jurados segue critérios técnicos estabelecidos pela FBVA e também pela Federação Internacional de Veículos Antigos (Fiva).

Guilherme Augusto Marx recebeu o troféu da presidente do Fundo de Solidariedade da FBVA, dona Edith Suga. “Esta é a segunda premiação que o carro conquista neste ano. É uma sensação indescritível receber essa honraria em um evento tão maravilhoso como este”, revela o proprietário. Na cor vermelha, o exemplar é equipado com motor 2.6 litros de 4 cilindros, que desenvolve 75 cv e está acoplado ao câmbio manual de 4 marchas. O modelo italiano foi o primeiro carro do mundo a ser produzido com estrutura monocoque, importante inovação na indústria automotiva para a época. Restaurado na década de 1990, há um ano o Lancia Lambda recebeu leves melhorias estéticas para manter o visual impecável. “O carro tem muita força e é ótimo para viajar, chamando bastante atenção pelos lugares em que passa”, acrescenta Marx. No final da cerimônia, os apaixonados tiveram a rara oportunidade de contemplar 4 unidades de cores diferentes da Ferrari Testarossa, expostas lado a lado, e de ouvir o som dos poderosos motores V12 4.9 de 390 cv acelerando na pista no kartódromo.

Alta qualidade dos modelos expostos

A alta qualidade de conservação dos carros participantes foi a marca registrada do 1º Encontro de Veículos Antigos do Sudeste. Além disso, muitos dos exemplares expostos são únicos no Brasil. Não apenas os importados despertaram a atenção do público: os nacionais igualmente fizeram muito sucesso, a exemplo de Fusca, Kombi, SP2, Miura, Puma, Gol GTi, Escort XR3, Monza, Landau, Opala e Dodge, entre outros. Ao lado do prédio principal do museu, 5 caminhões da Confraria dos Gigantes encantaram crianças e adultos.

Além da mostra, a programação incluiu coquetel na sexta-feira e jantar no sábado, integrando colecionadores de diversas cidades brasileiras. “O evento resgata os grandes encontros de carros antigos, tendo sido possível graças à junção de esforços. O Dream Car foi o local perfeito para a sua realização, pois oferece uma mostra permanente”, avalia o presidente da FBVA, Andrés Pesserl. O idealizador do complexo, Marcelo Elias, considera que a primeira edição do Encontro do Sudeste permitiu resgatar todo o glamour das mostras de veículos antigos, levando a cultura do automóvel à população. “Todo o esforço feito para a realização do evento valeu a pena, pois é nítida a satisfação dos visitantes e dos colecionadores”, pondera. (Fotos: Adair Santos/Divulgação).

Veículos com quase um século, conservados como se fossem novos. Verdadeiras raridades estavam expostas no Complexo Dream Car. Superesportivos dos anos 80, 90 e 2000 também fizeram sucesso. Bom público compareceu ao 1.º Encontro de Veículos Antigos do Sudeste.