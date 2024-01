Kia vai fornecer PBVs para os motoristas da plataforma Uber

A Kia Corporation e a Uber assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) na Consumer Electronics Show (CES), semana passada, em Las Vegas, comprometendo as duas empresas a colaborar no desenvolvimento e implantação dos PBVs da Kia.

Com o objetivo de melhorar as ofertas de veículos elétricos disponíveis na plataforma de mobilidade da Uber e apoiar o líder global em serviços de transporte de passageiros a atingir o seu objetivo de emissões zero até 2040, a parceria procurará produzir PBVs Kia otimizados para motoristas e frotas como parte da estratégia de ‘Plataforma Além do Veículo’ da Kia, neste campo do mercado da mobilidade.

“Os PBVs desempenharão um papel fundamental na personalização da mobilidade e, ao fazer parceria com a Uber, a Kia pretende fornecer tecnologia líder do setor com software e serviços avançados para aprimorar a experiência do transporte por aplicativo”, disse SeungKyu (Sean) Yoon, presidente e CEO, da Kia América do Norte e Kia América.

“Os motoristas da plataforma Uber também terão a possibilidade de escolher veículos Kia com um conjunto abrangente de ofertas que irão facilitar o aumento da eletrificação e ajudar a alcançar os objetivos de sustentabilidade da Kia e da Uber”.

A intenção da colaboração é que a Kia identifique as especificações ideais para os modelos PBV, com a possível maior integração de tecnologia e serviços para beneficiar tanto os condutores como os utilizadores de serviços de transporte por aplicativo. Os objetivos da parceria estendem-se também à criação de provas de conceito, protótipos e produção de PBVs adaptados às necessidades dos motoristas que utilizam a plataforma Uber.

“Os PBVs desempenharão um papel fundamental na transformação da mobilidade. Esta colaboração irá melhorar o desenvolvimento de PBV da Kia, com veículos otimizados para as necessidades dos condutores e usuários”, afirmou Sangdae Kim, chefe da Divisão PBV da Kia. “Isso se concentrará em software e serviços avançados, com a integração de infoentretenimento interativo no veículo e tecnologia de segurança avançada”.

Novas experiências para condutores e passageiros poderiam ser facilitadas por meio do desenvolvimento de soluções operacionais otimizadas, criando experiências de automóveis conectados para todos. Ambientes de pilotagem personalizados, incluindo controle climático e de som e sistemas interativos de entretenimento no banco traseiro, também podem vir em seguida.

A Kia e a Uber colaborarão em formas de moderar o custo total de propriedade do veículo, analisando as várias opções de PBV e potenciais ofertas de assinatura de bateria como serviço (BaaS) para reduzir os custos iniciais de compra do veículo.

Trazendo benefícios tanto para a Uber como para os motoristas, a colaboração também verá o crescimento do programa Kia Flex na América do Norte, com expansão global planeada para um futuro próximo.

Atualmente em operação em vários estados dos EUA, o Kia Flex permite que os motoristas escolham veículos Kia para uso na plataforma Uber. A expansão do Kia Flex oferecerá aos motoristas da plataforma Uber um pacote abrangente de veículos, incluindo opções de veículos elétricos, seguros e manutenção.

“Os motoristas da plataforma Uber já são pioneiros na adoção de veículos elétricos, migrando para elétricos seis a sete vezes mais rápido do que a população em geral nos EUA e na Europa”, disse Susan Anderson, vice-presidente e chefe global de Desenvolvimento de Negócios. “Isso é ótimo para todos nós porque quando os motoristas de transporte compartilhado passam a usar a eletricidade, as comunidades obtêm em média de três a quatro vezes mais benefícios em termos de emissões em comparação com um motorista normal que faz a troca”.

“Ao associar-nos à Kia e fornecer os nossos conhecimentos, pretendemos aumentar o apelo e reduzir o custo dos veículos elétricos, tornando-os uma escolha mais natural para mais condutores”.

A aplicação dos serviços de diagnóstico e prevenção Kia Connect irá impulsionar a eficiência operacional por meio da utilização de soluções baseadas em dados para detectar sinais de potenciais avarias, minimizando os gastos com manutenção e o tempo de inatividade.

Revelado no início desta semana na CES, o projeto PBV da Kia é um plano multifásico, de uma década, que verá os PBVs revolucionarem a indústria da mobilidade, ao mesmo tempo que ajudará a avançar as ambições do Hyundai Motor Group em robótica, Mobilidade Aérea Avançada (AAM) e condução autónoma.

O negócio PBV será inicialmente baseado na introdução de um veículo modular totalmente novo, denominado Kia PV5, com mais versões previstas para serem lançadas, incluindo: PV5 High Roof, PV5 Van, PV5 Chassis Cab, PV5 Robotaxi e PV5 Pickup. Embora todas as variantes sejam baseadas na mesma versatilidade modular do modelo básico, cada uma oferecerá um conjunto único de características, com otimizações adicionais específicas do Uber, adaptadas para o mercado de transporte por aplicativo.