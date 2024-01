Kia lança Platform Beyond Vehicle para ir “Além da Mobilidade”

A Kia revelou sua estratégia futura de Platform Beyond Vehicle (PBV) no Consumer Electronics Show (CES) de 2024 em Las Vegas. O negócio PBV da Kia será inicialmente baseado na introdução de um veículo modular totalmente novo, previsto pelo Kia Concept PV5. Esta visão futura foi apresentada juntamente com um plano multifásico que verá os PBV revolucionarem a indústria da mobilidade, ajudando ao mesmo tempo a avançar as ambições do Hyundai Motor Group em robótica, Mobilidade Aérea Avançada (AAM) e condução autónoma.

Os Kia PBVs são uma solução de mobilidade total que combina veículos elétricos adequados à finalidade com soluções de software avançadas baseadas na estratégia software-to-everything, ou SDx, do Hyundai Motor Group. Como plataforma além do veículo, os PBVs da Kia abrirão as portas para novos negócios e estilos de vida, redefinindo o conceito de espaço graças a interiores avançados e personalizados que proporcionam o máximo em liberdade e flexibilidade.

“O negócio PBV da Kia representa a nossa visão de ir além do conceito tradicional de automóveis, satisfazendo as necessidades não satisfeitas de diversos clientes e comunidades através de veículos e serviços otimizados que atendem a circunstâncias específicas de mercado e negócios”, disse Ho Sung Song, Presidente e CEO da Kia.

“Os Kia PBVs serão um facilitador da inovação empresarial graças ao nosso sistema de gestão centrado no cliente, à experiência em produção em massa de veículos elétricos e à estratégia SDx em rápido desenvolvimento do Hyundai Motor Group e aos negócios futuros relacionados. Estamos entusiasmados em mostrar que estamos totalmente preparados para nos tornarmos os pioneiros no mercado global de PBV”, acrescentou.

Uma visão para a mobilidade futura

O lançamento do negócio PBV da Kia fará com que a marca se comprometa a fornecer uma gama variada de tipos de veículos personalizados para satisfazer as necessidades individuais dos clientes. Determinada a superar todas as ofertas restritivas e unidimensionais existentes da linha de produtos da indústria, a Kia acredita que a sua nova abordagem aos PBVs pode ajudar a resolver os desafios de mobilidade enfrentados por indivíduos e organizações com opções de transporte limitadas.

A oferta PBV da Kia é a personificação de uma abordagem genuinamente centrada no cliente e será construída em torno de um sistema de negócios dedicado, integrando veículos, software e tecnologias futuras para proporcionar valor acrescentado.

O roteiro de PBV da marca, dividido em três fases distintas, ilustra como os PBV da Kia serão fundamentais na concretização da visão SDx do Grupo como dispositivos que oferecem soluções personalizadas de acordo com os padrões de utilização do cliente.

A primeira fase verá a introdução do Kia PV5, um EV versátil otimizado para áreas importantes como chamadas, entregas e serviços públicos que apresenta capacidade de conversão para diversas necessidades dos clientes. A conectividade aprimorada de dados entre veículos e dados externos, como informações de rota ou entrega, permitirá a operação conveniente de vários veículos como uma frota definida por software. Este surgimento de frotas empresariais personalizadas e soluções específicas de PBV significa menos tempo de inatividade e maior rentabilidade.

A segunda fase verá a conclusão da linha de modelos PBV dedicados, e os PBVs evoluirão para plataformas de mobilidade baseadas em IA que utilizam dados para interagir com os usuários e garantir que os veículos estejam sempre atualizados. Uma solução PBV integrada fornecerá uma experiência personalizada e contínua em todos os dispositivos e software. Entretanto, surgirão novas formas de negócios ligadas à robótica e a outras tecnologias futuras.

Na terceira fase, os PBVs da Kia evoluirão para soluções de mobilidade altamente personalizáveis e personalizadas, integrando-se com o futuro ecossistema de mobilidade. É aqui que os PBVs da Kia acabarão por se tornar plataformas de vida que transformam qualquer inspiração em realidade. Os veículos autônomos conectados serão gerenciados como parte de um único sistema operacional de cidade inteligente. Com o surgimento de um mundo hiperconectado onde as pessoas, os PBVs e as infraestruturas sociais estão perfeitamente interligados, abriremos a porta a estilos de vida completamente novos, criando um ecossistema PBV robusto baseado nas futuras tecnologias do Hyundai Motor Group para condução autónoma e mobilidade aérea avançada, robótica e rede de energia elétrica.