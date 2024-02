Kia EV9 vence prêmio Carro Mundial Feminino do Ano 2024

O Kia EV9 foi eleito o vencedor na categoria SUV no prêmio Women’s Worldwide Car of the Year (Carro Mundial Feminino do Ano) de 2024. Esta conquista surge após uma avaliação minuciosa de 62 modelos concorrentes, na qual o Kia EV9 se destacou por seu desempenho em diversas áreas, como segurança, experiência de condução, tecnologia, conforto, eficiência, impacto ambiental e relação custo-benefício. Este reconhecimento solidifica ainda mais a reputação do Kia EV9 como um SUV elétrico de grande porte líder do setor.

Um júri composto por 75 jornalistas do setor automotivo de 52 países dos cinco continentes participou em um processo de avaliação abrangente. Isso envolveu testes de direção, análises detalhadas e estudos rigorosos para selecionar vencedores em cinco categorias: SUV, Carro Familiar, Carro Grande, Carro Exclusivo e 4×4 & Pick-Up.

Durante esta rodada inicial, o Kia EV9 destacou-se por sua aerodinâmica excepcional, características de design inovadoras, tecnologia avançada, capacidade de carregamento bidirecional e sistema de carregamento ultrarrápido de 800 volts. O júri também destacou o preço atraente do EV9, posicionando-o competitivamente em relação a outros veículos do mesmo segmento.

O EV9 combina a força de um SUV, o estilo de veículo elétrico (EV) de última geração e tecnologias avançadas, colocando-o na vanguarda da categoria SUV. Construído na Plataforma Modular Global Elétrica (E-GMP), o EV9 garante desempenho atlético e uma autonomia totalmente elétrica de mais de 541 km (WLTP). Sua capacidade de carregamento ultrarrápido de 800 volts permite que até 239 km de autonomia sejam reabastecidos em apenas 15 minutos.

O reconhecimento do Kia EV9 no prêmio WWCOTY 2024 demonstra a dedicação da Kia na criação de veículos que buscam oferecer uma vasta gama de perspectivas e preferências. Este prêmio demonstra o apelo global do EV9 e a sua ressonância junto às mulheres de todo o mundo.

O EV9, juntamente com os outros quatro vencedores de cada categoria, prosseguirá para a rodada final de julgamento para determinar o vencedor geral do prêmio Carro Mundial Feminino do Ano. O anúncio do vencedor ocorrerá no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.