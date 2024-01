Kia EV9 é o “Veículo Utilitário Norte-Americano do Ano”

O SUV totalmente elétrico Kia EV9, de 3 fileiras, foi eleito Veículo Utilitário Norte-Americano do Ano™ pelo júri do Carro Norte-Americano do Ano (NACTOY), no último dia 4 de janeiro. Esta é a terceira vez em cinco anos que o júri do NACTOY nomeia um veículo Kia como a melhor escolha na categoria, e a segunda vitória para um veículo elétrico Kia.

“O Kia EV9 representa um novo paradigma no segmento de SUVs de três fileiras”, disse Seungkyu (Sean) Yoon, presidente e CEO da Kia North America e Kia America. “Pelo segundo ano consecutivo, os três finalistas foram EVs ou incluíram EVs como parte de uma gama maior, o que ilustra o rumo que o segmento está tomando. Esta vitória prova que o EV9 não é apenas um veículo utilitário de topo, mas também um EV exemplar”.

O EV9 foi selecionado por 50 especialistas automotivos da mídia impressa, online, de rádio e televisiva. Como parte do processo de avaliação, os jurados do NACTOY testaram veículos que variam de carros esportivos a picapes e avaliaram critérios que incluíam inovação automotiva, design, recursos de segurança, desempenho, tecnologia, satisfação do motorista, experiência do usuário e valor.

Seguindo os passos do Kia EV6, que ganhou o prestigiado prêmio no ano passado, o novo Kia EV9 representa o primeiro SUV elétrico de três fileiras para o mercado de massa nos EUA. Ainda este ano, espera-se que o Kia EV9 seja montado nos EUA, na fábrica da Kia em West Point, Georgia.