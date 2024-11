Joãozinho Santa Helena fecha domingo 100% paranaense

Os paranaenses tiveram 100% de aproveitamento na 8ª etapa da Fórmula Truck, disputada neste domingo no Autódromo do Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os representantes da Terra das Araucárias veneram as três provas da etapa e João Batista dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, fechou a programação ganhando a Prova SpeedMax, vencendo de ponta a ponta, depois de largar na pole position. Os outros vencedores da Fórmula Truck neste domingo no Autódromo do Tarumã, foram Pedro Muffato, de Cascavel, que ganhou a categoria GT Truck; e Duda Conci, de Cafelândia, que foi o primeiro colocado na corrida da categoria F-Truck.

Esta foi a segunda vitória consecutiva de Joãozinho Santa Helena na Copa SpeedMax. Ele foi o vencedor da etapa anterior, disputada em Rivera, no Uruguai, no mês passado.

Joãozinho Santa Helena ganhou a Prova SpeedMax neste domingo, completando 15 voltas em 21m46s089, com uma vantagem de 36s842 para o segundo colocado. Os paranaenses ocuparam as três primeiras colocações. Em segundo se classificou Márcio Limestone da Rosa, que assim como Joãozinho Santa Helena, é da cidade de Colombo; enquanto que em terceiro chegou Ricardo Ançay, de Araucária. O gaúcho Jair Moura obteve o quarto lugar, seguido dos paranaenses Adriano Rocha e Douglas Torres, que foram quinto e sexto respectivamente.

A 9ª e última etapa da temporada 2024 da Fórmula Truck será disputada no dia 1º de dezembro, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultados da Prova SpeedMax no Autódromo do Tarumã:

1º) Joãozinho Santa Helena (Colombo-PR), DAF, GT Truck, 15 voltas em 21m46s089;

2º) Márcio Limestone da Rosa (Colombo-PR), Scania, a 36s842;

3º) Ricardo Ançay (Araucária-PR), Mercedes-Benz, a 37s269;

4º) Jair Moura (Cachoeirinha-RS), Ford, GT Truck, a 38s115;

5º) Adriano Rocha (Araucária-PR), Scania, a 57s019;

6º) Douglas Torres (Curitiba-PR), Ford Cargo, a 57S496;

7º) Diego Collet (Casca-RS), Scania, GT Truck, a 1m17s155;

8º) Dario do Amaral Silva (Pindamonhangaba-SP), Scania, GT Truck, a 1 volta;

9º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Paraguai), Scania, GT Truck, a 1 volta;

10º) Bruno Mânica (Curitiba-PR), Scania, F-Truck, a 2 voltas;

(Foto: Lu Flores/Divulgação).