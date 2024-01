Jet Oil dá dicas de uma revisão correta e preventiva para viagens

O destino de muitas pessoas no Carnaval é pegar a estrada e curtir uns dias descanso, aumentando com isso o fluxo nas estradas de todo o Brasil. Mas, antes de viajar, é preciso fazer um check-up do seu veículo, indo muito além do que abastecer e ajustar a calibragem dos pneus. O Jet Oil, rede de troca de óleo especializada dos postos Ipiranga, garante que um serviço completo e atendimento personalizado são fundamentais para a manutenção preventiva do veículo.

Em 2023, a rede apresentou um novo conceito e modelo de atendimento que fortaleceu a proposta de valor do serviço e em sinergia com a marca Ipiranga trouxe uma nova jornada de atendimento e eficiência ao consumidor: mais fluida, transparente e exclusiva. Para isso, a rede oferece uma avaliação correta sobre a real necessidade do veículo naquele exato momento.

Com atendimento iniciado na pista via tablet, saindo do box, os frentistas conseguem fazer um raio-x das necessidades do carro, com base no manual de cada veículo, para oferecer soluções e produtos de maneira proativa, gerando mais eficiência e confiabilidade. O orçamento é apresentado ao condutor sem que ele saia do carro.

“De um lado temos agilidade e transparência ao consumidor. Do outro, para o negócio, a oferta de um serviço customizado e confiável trouxe um aumento em alguns indicadores nas unidades que implantaram a solução. Com a nova experiência de vendas, a franquia tem em média um aumento de faturamento de 27%, vendendo mais e melhor por meio de uma cesta de produtos mais qualificada”, explica Marcos Aurélio de Moura, diretor de Integração Comercial da Ipiranga.

Para auxiliar em uma viagem ainda mais tranquila, o Jet Oil apresenta, em todos os atendimentos, o check-up de 15 itens importantes para a melhor performance, limpeza e segurança do veículo. Além de encher o tanque, é importante verificar: o óleo do motor, a bateria, o nível dos fluídos (direção hidráulica, freio e radiador), os filtros (combustível, cabine, ar, óleo e transmissão), o nível da água do para-brisa e o funcionamento da palheta, as lâmpadas, a pressão dos pneus e a limpeza interna.