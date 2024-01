Jeep Compass e Commander lideram entre os SUVs

Em mais um ano, a Jeep® celebra a liderança absoluta nos segmentos de SUVs médios e grandes, graças aos modelos Compass e Commander. Desde o início de suas produções nacionais, ambos os veículos têm mantido a posição de mais vendidos em seus respectivos segmentos a cada ano de vendas completo.

Em 2023, a marca obteve mais de 127 mil unidades de veículos vendidos no Brasil, o que corresponde a 16,2% do segmento de SUVs e 5,8% do mercado geral.

O Compass, líder entre os SUVs médios pelo sétimo ano consecutivo, registrou mais de 59 mil unidades vendidas e uma participação de mercado superior a 40%. Já o Commander, líder entre os SUVs grandes pelo segundo ano consecutivo, atingiu quase 20 mil unidades vendidas e uma participação de mercado de 23%. O Renegade obteve mais de 47 mil emplacamentos ao longo do ano.

Também vale destacar que os dois modelos com maior capacidade off-road da marca, o Wrangler e o Gladiator, mais do que dobraram o volume anual de vendas comparado a 2022. Além disso, a marca ampliou sua gama 4xe com o lançamento do Grand Cherokee híbrido plug in e duplicou a quantidade de concessionárias que oferecem seus modelos eletrificados.

“Em um mercado cada vez mais competitivo, o Compass e o Commander continuam a ocupar posições de liderança, o que reitera a confiança que nossos clientes depositam nesses modelos. Esse sucesso é resultado de um trabalho árduo e consistente, construído ao longo dos últimos anos, e é claro, da nossa sólida parceria com a rede de concessionários”, destaca Herlander Zola, vice-presidente sênior de Operações Comerciais da Stellantis no Brasil e de Veículos Comerciais Leves (LCV) para América do Sul.

Premiações

Em 2023, a Jeep também se destacou ao ser reconhecida em importantes premiações do setor automotivo. No total foram 11 prêmios recebidos, em que vale destacar:

– O Jeep Renegade foi eleito a Melhor Compra Quatro Rodas 2023 na categoria SUVs até R$120.000;

– O Jeep Compass foi reconhecido como a melhor opção na categoria SUV Médio no prêmio Qual Comprar 2023 pela revista Autoesporte;

– O Jeep Commander foi premiado como a Melhor Compra Quatro Rodas 2023 na categoria SUVs até R$270.000. Além disso, a revista também reconheceu o modelo na categoria SUVs Grandes em seu prêmio anual “Os Eleitos”.

“A Jeep é uma marca icônica na sua essência que revolucionou o segmento de SUVs no mercado brasileiro e em 2024 não vai ser diferente. Manteremos nosso compromisso com a inovação e o investimento em melhorias contínuas para sustentar o sucesso da marca. Já iniciamos o ano com novidades, como o Renegade 1.3 Turbo, que foi reposicionado e passa a atender o mercado de PCD com um valor ainda mais atrativo. Isso é apenas o começo, temos muitas outras novidades planejadas para este ano”, afirma Hugo Domingues, Vice-presidente da marca Jeep para a América do Sul.