Jeep Compass completa 7 anos líder dos SUVs Médios

Pelo sétimo ano consecutivo, em 2023, o Compass se manteve líder absoluto na categoria de SUVs médios. O modelo é uma referência no mercado brasileiro desde o início de sua produção nacional. O SUV médio mais vendido do Brasil é também o mais tecnológico produzido no país e um dos únicos que oferece a tração 4×4 no segmento.

O ano de 2023 terminou com 59 mil unidades vendidas do modelo e uma participação de mercado superior a 40% na sua categoria. Um verdadeiro fenômeno em um mercado cada vez mais competitivo, principalmente entre os SUVs.

Com mais de 425 mil unidades vendidas no Brasil, o Jeep Compass é um sucesso absoluto no mercado. Desejado pelos clientes, o modelo com mais itens de tecnologia semiautônoma da categoria, além da capacidade off-road incomparável entre seus concorrentes, fechou mais um ano na liderança dos SUVs médios, com impressionantes 17 mil unidades de vantagem em relação ao segundo colocado da categoria.

“O Compass é um fenômeno de vendas! Ano após ano, ele lidera umas das principais categorias do mercado brasileiro com uma vantagem impressionante. É um modelo moderno, com muita tecnologia, toda a capacidade off-road que só a Jeep oferece, além de muito conforto e segurança. Tenho certeza que em 2024 o Jeep Compass seguirá sua incrível história de sucesso, estamos trabalhando muito para isso”, afirma Hugo Domingues, Vice-presidente da marca Jeep para a América do Sul.