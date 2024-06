Jeep apresenta o novo Wagoneer S, primeiro SUV global 100% elétrico

A Jeep® está prestes a fazer história novamente, desta vez, com o Jeep Wagoneer S Launch Edition 2024, o primeiro veículo elétrico a bateria (BEV) da marca no mundo. O SUV será lançado inicialmente nos EUA e Canadá no segundo semestre deste ano e, mais tarde, estará disponível em outros mercados.

Oferecido exclusivamente como um BEV, o Jeep Wagoneer S possui autonomia de mais de 480 km com um único carregamento, fornecendo 600 cv de potência, e mais de 800 Nm de torque. Além de um impressionante tempo de aceleração, já que ele vai de 0-96 km/h em apenas 3,4 segundos.

“O lançamento do Jeep Wagoneer S totalmente elétrico marca um novo capítulo na história da Jeep”, afirmou Antonio Filosa, CEO da marca Jeep. “Com base em quase um século de inovação e design, este primeiro veículo elétrico global irá apresentar a toda uma nova geração de proprietários uma experiência que é distintamente Jeep e 100% elétrica em todos os sentidos. Com essa nova energia da gama de veículos Jeep, desde o elétrico ao V8, os clientes nunca tiveram tanta liberdade para escolher a sua própria aventura”, completa Filosa.

Soluções de carregamento sem dificuldades

Para tornar o carregamento deste primeiro BEV global da marca Jeep rápido e fácil para os clientes, o Jeep Wagoneer S possui uma bateria eficiente de 400 Volts e 100 kWh que permite aos proprietários carregar o veículo de 20% a 80% em 23 minutos (com carregador rápido DC). Além disso, também acompanha o modelo um carregador doméstico de 48 Amperes de nível 2 ou créditos de carregamento público disponível no aplicativo Free2move Charge, o ecossistema de carregamento da Stellantis.

O Jeep Wagoneer S 2024 foi desenvolvido na plataforma STLA Large, que é altamente flexível e nativa dos BEV. Os designers e engenheiros da Jeep adaptaram a plataforma para ajustar o comprimento, largura, suspensão e as configurações do grupo propulsor e assim proporcionar ao modelo respostas mais rápidas no desempenho.

De série, o sistema de tração integral totalmente elétrico oferece uma dinâmica de condução consistente em uma variedade de condições de estrada e terreno. Os módulos de tração elétrica (EDM) desenvolvidos pela Stellantis possibilitam o acionamento independente das rodas dianteiras e traseiras, garantindo uma resposta instantânea de torque. Complementando isso, o exclusivo sistema de seleção de terreno da Jeep, Selec-Terrain, oferece cinco modos de condução distintos: Auto, Sport, Eco, Snow e Sand.

Design

Um veículo desenvolvido a partir da herança, inovação e requinte premium, o Jeep Wagoneer S traz uma uma combinação inteligente de proporções harmoniosas, capacidade 4xe moderna e eficiência aerodinâmica. A frente está renovada, com uma nova grade com as características sete fendas, que além de estética ganham a função de iluminar a linha de visão ao aproximar-se do veículo

Com estreia marcada para o model year de 2024, o Jeep Wagoneer S Launch Edition possui detalhes escurecidos. Oferecendo estilo e sofisticação, a Launch Edition apresenta rodas de 20” e elementos exteriores em Gloss Black e cinzento-escuro neutro. O modelo ainda traz acabamentos de realce acetinado e um teto panorâmico de dois painéis como itens de série.

O interior tecnológico é tão impressionante quanto os números de performance, com mais de 45 polegadas de telas em alta definição, incluindo uma tela interativa de 10,25 polegadas para o passageiro. O condutor desfruta de um novo painel de instrumentos de 12,3 polegadas, que oferece um conjunto aperfeiçoado de menus, incluindo elementos específicos de veículos elétricos, como o nível de carga, o estado da bateria e a potência disponível.

A tela central de 12,3 polegadas, de série, é equipada com o premiado sistema Uconnect 5, oferecendo novos níveis de resolução. Ela possui acabamento premium deco em metal cruzado com um padrão lacado vidrado. O interior apresenta vários detalhes novos, incluindo um volante esportivo com costura em vermelho vinho, design de fundo plano e raios duplos. O volante também possui um novo revestimento de superfície antimicrobiano em vinil Cabo, facilitando a manutenção da limpeza do veículo

O Jeep Wagoneer S também inclui os serviços Jeep Connect, que ajuda os proprietários a compreender e acessar detalhes, como a carga restante disponível no veículo. Por exemplo, com a funcionalidade Dynamic Range Mapping, assim que um destino é introduzido na navegação, os algoritmos de software calculam a autonomia que pode ser percorrida com base no estado de carga do veículo.

Segurança, proteção e benefícios premium para o proprietário

O Jeep Wagoneer S de 2024 oferece uma combinação de mais de 170 elementos de segurança e proteção de série que ajudam a tornar a instrumentação mais fácil de visualizar e ajudam a evitar colisões com tecnologia avançada de assistência ao condutor. O Launch Edition possui funcionalidades como Condução Assistida, Frenagem de Emergência Ativa com detecção de pedestres e ciclistas, Sistema de Detecção de Fadiga do Condutor, Sistema de Reconhecimento de Sinais de Trânsito e Câmera 360º. Com uma arquitetura flexível e uma plataforma aberta definida por software, o Jeep Wagoneer S pode receber funcionalidades e serviços inovadores, incluindo condução autônoma adicional, desempenho e outras tecnologias através de atualizações over-the-air (OTA). Com as atualizações OTA, o veículo continuará evoluindo. (Fotos: Jeep/Divulgação).