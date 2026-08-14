Jaguar revela interior de quatro lugares do polêmico e ousado Type 01

Com visual arrojado e foco total no conforto dos passageiros, o polêmico Jaguar Type 01 teve suas primeiras imagens do interior reveladas antes da apresentação oficial em Nova Iorque, marcada para 6 de outubro de 2026. O protótipo 100% elétrico será exibido durante a Monterey Car Week, no Pebble Beach Concours, na Califórnia.

A cabine adota uma arquitetura focada no sentido longitudinal. Uma espinha dorsal central atravessa todo o comprimento do habitáculo, dividindo a área interna em quatro espaços individuais para os ocupantes.

Quanto custa e quando chega o Jaguar Type 01? A montadora ainda não revelou os preços e versões da novidade. A apresentação completa global do veículo de produção ocorre no dia 6 de outubro de 2026, em Nova Iorque.

Como é a cabine do conceito elétrico?

O habitáculo aposta em uma posição de condução rebaixada no estilo Gran Turismo (GT) e na redução de botões físicos. O painel fino abriga o sistema de infoentretenimento integrado à arquitetura da cabine. Elementos vazados unem o capô ao painel interno.

O acabamento interno utiliza materiais inspirados na pedra travertino, tecidos artesanais e detalhes em latão ao longo do console e das portas, onde aparece o tradicional logotipo do jaguar. O modelo conta ainda com compartimentos ocultos e o visor digital ClearSight Rear View Display instalado na base do para-brisa para auxiliar a visibilidade do motorista.

Uma estrutura central em latão divide a cabine do Jaguar Type 01 em quatro espaços individuais para os passageiros. Foto: Reprodução/ Jaguar.

Qual é o motor e a plataforma do Jaguar Type 01?

O modelo é o primeiro veículo construído sobre a inédita Arquitetura Elétrica Jaguar (JEA). Trata-se de um GT de quatro portas com propulsão totalmente elétrica e emissão zero pelo escapamento. Os dados técnicos de potência, torque, capacidade de bateria, consumo elétrico e autonomia ainda não foram divulgados pela fabricante.

O protótipo elétrico Jaguar Type 01 ganha revestimento inédito para apresentação durante a Monterey Car Week, na Califórnia. Foto: Reprodução/ Jaguar.

Quem são os principais concorrentes?

No mercado de luxo e alta performance com propulsão elétrica, o futuro modelo de produção da Jaguar pode disputar espaço com sedans e grand coupes de grande porte, a exemplo do Porsche Taycan e do Audi e-tron GT.

Dado Técnico Especificação Categoria GT de Luxo / Sedan Grande Elétrico Motorização 100% Elétrico (Emissão Zero) Plataforma Arquitetura Elétrica Jaguar (JEA) Capacidade da Cabine 4 assentos individuais Apresentação Oficial 6 de outubro de 2026

Com design exclusivo, o Jaguar Type 01 antecipa a nova linguagem da marca antes da estreia em Nova Iorque. Foto: Reprodução/ Jaguar.