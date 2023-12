JAC Motors faz parceria com a Uber para uso de carros elétricos

A JAC Motors e a Uber estão anunciando uma parceria estratégica para beneficiar diretamente os motoristas parceiros. Desde o dia 14 de dezembro, os parceiros da Uber poderão adquirir o JAC E-JS1 com condições especiais. Especialmente criada para os profissionais que rodam mais de 200 km diários, e gastam, portanto, em média, mais de R$ 100 por dia com gasolina, a JAC Motors vislumbra um significativo aumento de vendas com a ação, visto que há economia expressiva e imediata para esse tipo de motorista parceiro.

“A compra do JAC E-JS1 é imediatamente vantajosa para quem roda mais de 200 km ao dia. Ele passa a gastar cerca de R$ 10 diários com recargas. É como se o litro da gasolina custasse apenas uma média de R$ 0,50! E isso se usar a energia da sua casa, pois dá para recarregar em diversos pontos em que a energia é gratuita”, garante Sergio Habib, presidente do Grupo SHC e da JAC Motors Brasil.

As vantagens não param por aí e se estendem a todos os elos dessa cadeia: o motorista parceiro adquire o carro com preço de frotista, ganha wallbox e carregador portátil, recebe descontos de 25% em todos os serviços de pós-venda, além de contar com prioridade nas oficinas autorizadas para executar revisões e manutenção do seu carro.

Desenhada especificamente para essa parceria, a ação redefine o valor de venda do JAC E-JS1 com uma composição múltipla de fatores, dentre os quais a própria verba de Marketing. Habib explica: “Cada motorista de Uber realiza a média de 15 a 20 viagens diárias, o que impacta mais de 500 pessoas ao mês, que estarão realizando uma experiência no nosso carro. Ao conhecer os benefícios de um carro elétrico, entendemos que esse público, que é formador de opinião, terá vivenciado o uso do E-JS1, motivo pelo qual redirecionamos essa quantia para custear o desconto no preço final do motorista parceiro”, diz.

Para a Uber, a parceria com a JAC Motors está inserida em seu compromisso global de zerar as emissões de carbono na plataforma até 2040, o que tem levado a uma série de iniciativas buscando remover barreiras e acelerar a transição para a mobilidade elétrica.

“Queremos valorizar cada vez mais os motoristas parceiros que escolhem nosso aplicativo para gerar renda, e essa parceria representa mais uma vantagem concreta dentro de um conjunto de iniciativas voltadas a ajudá-los a reduzir seus custos”, afirma Emmanuel Cappellari, gerente de Parcerias e Novos Negócios na Uber.

Além do motorista, o usuário também será um dos grandes beneficiados, visto que o JAC E-JS1 não emite ruídos, poluentes ou vibrações, tornando a viagem mais confortável. Inicialmente, a promoção é válida para as regiões metropolitanas de São Paulo, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.