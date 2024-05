Iveco Bus faz a turnê M72 do Metallica mais sustentável

A Iveco Bus fornecerá uma frota sustentável para o transporte da equipe nos locais dos shows em todo o trecho europeu da turnê M72 da banda Metallica. Serão utilizados dois micro-ônibus elétricos eDaily e um ônibus Evadys com motor de última geração compatível com combustível alternativo XTL, para garantir o conforto e a sustentabilidade dos deslocamentos do staff.

“A turnê M72 do Metallica combina perfeitamente com a Iveco Bus, pioneira e especializada em veículos de energia alternativa”, disse Domenico Nucera, presidente da Unidade de Negócios Ônibus do Iveco Group. “Essa turnê foi organizada com base em princípios de sustentabilidade e responsabilidade social e está atraindo uma grande audiência internacional. Ela é a plataforma ideal para apresentar nosso portfólio de soluções sustentáveis para todas as demandas. Nossos veículos de baixo impacto ambiental oferecidos à turnê demonstram que podemos atender aos mais diversos requisitos sem deixar de respeitar os recursos naturais, o meio ambiente e a saúde pública”.

A frota sustentável da Iveco Bus, que será usada pela equipe da banda durante o trecho europeu da turnê, é formada por dois micro-ônibus elétricos eDaily e um ônibus Evadys. Para essa ocasião, um design especial, inspirado nas cores do álbum 72 Seasons do Metallica, foi criado pelo Centro Stile do Iveco Group.

Os dois micro-ônibus eDaily têm capacidade para acomodar 19 e 22 passageiros, respectivamente. Eles vêm equipados com três baterias que oferecem capacidade total de 111 kWh, além de um motor elétrico síncrono que entrega uma potência máxima de 140 kW (torque máximo de 400 Nm). O modo de carregamento flexível possibilita que a carga de até 80 kW seja feita com rapidez em estações públicas de carregamento, tomadas industriais e tomadas domésticas. Os micro-ônibus eDaily oferecem autonomia de 200 km, o que possibilita que atendam a uma ampla gama de demandas: serviço de transporte, de deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida e de transporte escolar com zero emissão local.

O Evadys é um veículo com 13 metros de comprimento e motor Cursor 9 de 400 hp (294 kW) compatível com XTL e em conformidade com a norma EURO VI-e. Ele pode acomodar 63 pessoas sentadas. Para garantir as melhores condições de conforto e segurança aos passageiros, o veículo está equipado com tomadas USB, oferece cerca de 12 m3 de espaço para bagagem e incorpora os novos dispositivos ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) em conformidade com a GSR (General Safety Regulation). O Evadys é um veículo versátil e multitarefa e pode atender a qualquer demanda: desde o serviço de transporte até o uso por operadoras de turismo, desde ônibus de excursão até transporte em rotas regulares. A turnê fará paradas em nove cidades europeias entre 24 de maio e 14 de julho: Munique, Milão, Viena, Helsinki, Copenhagen, Oslo, Clisson, Varsóvia e Madrid. (Foto: Iveco/Divulgação).