Intelbras lança sistema de controle de acesso para carregadores de veículos

A Intelbras (INTB3), empresa brasileira com 47 anos de história, acaba de lançar o seu primeiro sistema integrado de controle de acesso para estações de recarga de veículos elétricos. Com a novidade, é possível utilizar leitores faciais e biométricos para liberar a utilização e gestão dos carregadores, garantindo mais segurança, privacidade e praticidade para os usuários, evitando o uso indevido de terceiros e descartando a necessidade de utilizar cartões ou tags.

O novo recurso reforça o compromisso da Intelbras com a inovação, que está aprimorando constantemente suas soluções e proporcionando uma experiência diferenciada para os usuários, garantindo ainda mais exclusividade. E com a expansão da eletromobilidade no Brasil, a companhia segue desenvolvendo novas aplicações que estejam alinhadas com a necessidade dos clientes e do mercado.

“Nosso principal objetivo é colaborar com a construção de uma infraestrutura ideal para os proprietários de carros eletrificados, proporcionando uma melhor usabilidade das estações de recarga e, consequentemente, dos veículos. Com a tecnologia de controle de acesso, além de fazer a liberação rápida e fácil dos carregadores, é possível também facilitar o controle de uso de outros usuários, uma vez que só pessoas cadastradas previamente poderão realizar o carregamento”, explica Matheus Luiz Rodrigues, gerente do segmento de carregadores para veículos elétricos da Intelbras.

Estações de recarga que agregam reconhecimento facial e biométrico

Entre as estações de recarga compatíveis com a integração, estão os modelos CVE City e CVE Business, que podem alcançar potências de 7,4 até 22 kW. As soluções são integráveis com o software para gestão de recargas Intelbras CVE-PRO que possibilita fazer a tarifação, rateio de despesas, criação de grupos de usuários e limitação de potência por estação de carregamento.

“Em 2023, demos o nosso primeiro passo rumo ao futuro da mobilidade, lançando um portfólio completo de carregadores para carros eletrificados do tipo plug-in. Agora, chegou o momento de aumentarmos ainda mais o potencial das nossas soluções, tornando-as ainda mais tecnológicas, eficientes e inovadoras”, afirma o executivo.

As estações de recarga City vêm apresentando grande aderência ao cenário de condomínios, por exemplo, em função da sua praticidade e possibilidade de identificação do consumo de energia, dispensando gastos adicionais com infraestrutura elétrica para a correta medição. Produzida em material resistente, possui modelos com 7,4 kW ou 11 kW de potência, conector tipo 2, proteção IP65 e podem ser instaladas na parede ou em pedestais.

Já a Business conecta alta qualidade e eficiência em um design diferenciado. Os modelos possuem display em vidro temperado, gabinete em aço galvanizado, garantindo sofisticação e robustez para uma solução completa para estacionamentos privados, empresariais e para frotas. Em relação ao conector, grau de proteção e possibilidades de instalação, se assemelha à City, porém, oferece opções de 7,4 kW e 22 kW.

Modelos de controladores de acesso compatíveis

A Intelbras possui um portfólio completo e variado de controladores de acesso para inúmeros tipos de aplicação, desde condomínios residenciais até empresas de pequeno, médio ou grande porte. Ao todo, são três modelos compatíveis com a nova função de liberação das estações de recarga para veículos elétricos. São eles:

SS 3542 MF W: o modelo oferece as funções de reconhecimento facial e biométrico em um único produto, sendo capaz de armazenar até 6 mil faces. Além disso, a solução é indicada para uso em ambientes externos ou descobertos, garantindo mais segurança por meio da leitura mais rápida do mercado, alcançando incríveis 0,2 segundos;

SS 3430 MF BIO: este controlador de acesso funciona em modo Stand Alone, ou até mesmo por gerenciamento do software InControl Web. Outra característica do produto é sua tela touchscreen de 3 polegadas, proporcionando uma usabilidade fácil e intuitiva;

SS 5531 MF W: com a possibilidade de armazenar até 20 mil faces, o modelo realiza uma leitura de alta precisão dos rostos cadastrados, além de agregar um leitor RFID. Com operação via Wi-Fi, o controlador de acesso com reconhecimento facial permite maior flexibilidade, com possibilidade de realizar o gerenciamento, cadastro de pessoas e manutenção sem o uso de fios.

“Pensamos em oferecer diferentes opções para os nossos clientes, focando nas necessidades distintas que cada contexto específico exige, levando em conta critérios como complexidade de gestão, número de pessoas, fluxo diário, entre outras características. Nossas soluções de controle de acesso, que agregam alta tecnologia e confiabilidade, já estão presentes em inúmeros cenários de aplicação que vem convergindo para a mobilidade elétrica, logo, esta integração acaba se mostrando com grande potencial”, finaliza Rodrigues.

Para conferir mais informações sobre controladores de acesso da Intelbras, acesse o site da Intelbras. Para conhecer os carregadores para veículos elétricos da marca, entre na página oficial das soluções com descritivos, informações técnicas e contato para cotações.