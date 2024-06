Instituto Renault vence Prêmio Destaques Maio Amarelo 2024

O projeto “O Trânsito e Eu” do Instituto Renault venceu a 7ª Edição do Prêmio Destaques Maio Amarelo 2024 promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, na categoria Sociedade Civil Organizada. O programa, que já havia capacitado mais de 270 mil crianças, ampliou seu formato de atuação evoluindo para o formato digital. As cidades paranaenses de São José dos Pinhais e Maringá foram as primeiras do país a receber esta novidade.

O novo formato digital consiste em um jogo de realidade virtual 100% desenvolvido no Brasil, que simula as condições reais de trânsito. Dentro do ambiente virtual imersivo de 360 graus, personagens aparecem em situações cotidianas que devem ser avaliadas como corretas ou não pelo jogador.

O Instituto Renault e a Renault do Brasil disponibilizaram através da parceria com a prefeitura de São José dos Pinhais (PR) seis óculos de realidade virtual contendo o software do programa. Até o final de 2024 serão, beneficiados cerca de 12 mil estudantes escolas públicas do município. A Renault também disponibilizou um veículo Master em comodato para transporte dos jogos até as escolas onde a atividade é desenvolvida.

Além disso, os livros digitais “O Trânsito e Eu” serão disponibilizados em plataforma on-line para acesso de todos os professores da Rede Municipal de Ensino da cidade.

Criado em 2000 pelo Renault Group e implantado com sucesso em 35 países, o programa “O trânsito e eu” ajuda a educar futuros cidadãos mais conscientes no trânsito. No Brasil o programa foi implementado pelo Instituto Renault em 2012.

“Acreditamos no poder de transformação da educação. Com a evolução do programa “O trânsito e Eu” vamos ampliar nosso impacto positivo na sociedade, formando cidadãos cada vez mais conscientes no trânsito. Receber o prêmio do Observatório Nacional de Segurança Viária nos mostra que estamos no caminho certo”, destaca Caique Ferreira, vice-presidente do Instituto Renault.

O programa é adaptado à realidade local à legislação brasileira, abordando leis do trânsito e condutas responsáveis, a convivência segura e harmônica entre os diversos usuários através do respeito ao outro, à diversidade e ao meio ambiente.

Durante o mês de maio, foram realizadas ações de conscientização para colaboradores e familiares da Renault do Brasil, para jovens da comunidade da Borda do Campo, bairro onde estão localizadas as fábricas da Renault e para a rede de concessionárias e também a apresentação do novo formato em Maringá (PR), durante a Expoingá, uma das feiras agropecuárias mais importantes do país, em parceria com a Prefeitura de Maringá e a Secretaria Municipal de Trânsito.

O Prêmio “Destaques Maio Amarelo 2024: Paz no trânsito começa por você” é promovido pelo Observatório desde 2016 e tem por finalidade estimular e incentivar todos os realizadores a aprimorar suas ações, aplicando estratégias criativas para chamar a atenção da sociedade para a redução do alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. (Foto: Renault/Divulgação).