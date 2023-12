Instituto Renault tem 496 alunos formados no “Geração Futuro”

Os programas Geração Futuro Jovens Talentos e Geração Futuro Profissionalizante, que fazem parte das ações do eixo inclusão do Instituto Renault, acabam de formar três novas turmas com 80 alunos. O evento de formatura ocorreu no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) da Prefeitura de São José dos Pinhais (PR), cidade onde ficam localizadas as fábricas da Renault do Brasil.

Em 2019 foi criado o Geração Futuro Jovens Talentos, um programa de educação com foco na empregabilidade de jovens em situação de vulnerabilidade social. Em 2022, o Geração Futuro foi ampliado com o lançamento da versão Profissionalizante, um curso de mecânica automotiva em parceria com o SENAI Paraná e a Prefeitura de São José dos Pinhais, dedicado aos moradores do bairro Borda do Campo. O deslocamento dos alunos é feito pela Auto Viação São José, que contribui com o transporte para os alunos realizarem as aulas práticas na unidade do Senai em Curitiba.

No total, os programas já concluíram 13 turmas, alcançando 496 pessoas que receberam uma formação capaz de transformar suas realidades, a partir do empreendedorismo e do acesso ao emprego e geração de renda.

“Acreditamos no poder de transformação gerado pela educação. O Geração Futuro já transformou a realidade de centenas de jovens e adultos da região da Borda do Campo, em São José dos Pinhais e este é o caminho para reduzir desigualdades”, afirma Caique Ferreira, vice-presidente do Instituto Renault.

“O Senai, em parceria com o Instituto Renault, acredita fortemente que a educação, em especial o que tange o âmbito profissionalizante, tem o poder de transformar vidas. Ao integrar a teoria com a prática, preparamos os jovens para o mercado de trabalho, de modo que satisfaça os anseios do setor industrial”, destaca Leonardo Mendes, técnico de Ensino do Sistema Fiep, responsável pela turma.

Os programas reafirmam o compromisso da Renault com a diversidade e inclusão, sendo compostos por turmas que promovem a equidade de gênero: 53% de mulheres formadas nesta turma do Geração Futuro Jovens Talentos e 46% de mulheres formadas nas duas turmas do Geração Futuro Profissionalizante.

“No Instituto Renault nós temos o compromisso e a responsabilidade de contribuir para a transformação em uma sociedade mais justa e sustentável, com equidade para todos. Os programas Geração Futuro promovem a inclusão na prática”, destaca Graziela Pontes, coordenadora de sustentabilidade na Renault do Brasil.

“Todo o processo formativo dos cursos Geração Futuro Jovens Talentos e Profissionalizante impacta diretamente na inserção no mercado de trabalho, gerando expectativas na superação de vulnerabilidades, melhoria de renda, aprimoramento na carreira profissional e muitas vezes a transformação da realidade do grupo familiar”, ressalta Simone Correa, coordenadora do CRAS da Borda do Campo.

Geração de renda e emprego

A Renault do Brasil, por meio do Instituto Renault, apresentou, durante o evento de comemoração dos 25 anos de fabricação no país, os resultados de um novo estudo realizado pela PUC PR e o Mapa Social nas comunidades da Borda do Campo e Roseira. Essa análise buscou avaliar os impactos dos projetos implementados no território e a percepção da marca pela comunidade em comparação ao Mapa Social, constituído em 2018. No primeiro estudo, o Instituto Renault diagnosticou as principais demandas e oportunidades de investimento social, mapeou e identificou as lideranças locais e consolidou indicadores para serem monitorados e avaliados até 2028. À época, a pesquisa foi apresentada para o poder público, prefeitura e à comunidade.

Como resultado dos programas de educação implementados pelo Instituto Renault, Geração Futuro Profissionalizante e Geração Futuro Jovens Talentos, destacam-se: