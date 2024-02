Inmotion Ventures investe na Energy Source do Brasil

A InMotion Ventures, braço de investimentos da JLR (Jaguar Land Rover), anunciou um investimento de US$ 1,2 milhão na Energy Source – uma startup brasileira em estágio inicial que oferece soluções para o reparo, reutilização e reciclagem de baterias de lítio. Este é o primeiro investimento da InMotion Ventures no Brasil, uma vez que a equipe procura capitalizar o crescimento do ecossistema de startups do país e alargar o seu foco para além do Reino Unido e dos EUA.

O capital será utilizado para acelerar o crescimento da Energy Source e expandir suas operações, permitindo que eles continuem a atender clientes globais no futuro, como a JLR, a partir de sua planta industrial de 4.500 metros quadrados em São João da Boa Vista, localizada na Região Centro-Leste do Estado de São Paulo.

Com uma oferta única que abrange toda a gama de serviços de pós-produção, a Energy Source oferece solução para um dos principais desafios que os OEMs enfrentam: gestão de baterias em fim de vida e otimização do ciclo de vida. A sua oferta de reparação local prolonga o tempo de vida útil das baterias existentes, eliminando a necessidade de os OEM substituírem um componente que pode valer até 70% do preço de venda do veículo. Os sistemas de armazenamento de segunda vida da empresa permitem que os OEM explorem novos fluxos de receitas e oportunidades de redução de energia, tais como estações de carregamento renováveis alimentadas por baterias nas concessionárias, e as suas operações de reciclagem de baterias permitem que os fabricantes recuperem materiais de elevado valor das células gastas, aumentando a circularidade e reduzindo a necessidade de novas atividades de mineração.

A InMotion Ventures investe em startups líderes de mercado com o potencial de acelerar a transformação da JLR, e os investimentos iniciais em novas regiões, como a América Latina, desbloqueiam oportunidades valiosas de co-desenvolvimento e aprendizagem para um impacto muito além dos mercados locais.

Igor Murakami – Diretor de Novos Serviços e Inovação Aberta da JLR: “Reparar, reutilizar e reciclar baterias de lítio é fundamental para a estratégia Reimagine da JLR, e é por isso que este é um primeiro investimento importante para nós no Brasil. A participação no capital da Energy Source coloca a JLR no caminho para o desenvolvimento de um ecossistema de veículos elétricos de ponta a ponta. David, Noronha e a equipe estão construindo uma das mais promissoras startups de tecnologia climática da América Latina e estamos entusiasmados por estar envolvidos numa fase tão inicial”.

David Noronha – CEO e fundador da Energy Source: “A minha visão é impulsionar um progresso substancial na resposta aos desafios da eletrificação da frota e no avanço da indústria eletrônica. Neste sentido, estabelecer uma parceria com a JLR e a InMotion Ventures não é apenas uma escolha, mas o caminho ideal para concretizar as nossas ambições. Juntos, vamos aproveitar a experiência e os recursos coletivos, preparando o caminho para o próximo passo significativo na nossa jornada em direção a soluções impactantes”.