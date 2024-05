Impulsionado pela conexão, projetado com inspiração

O design de produtos consiste em atender às necessidades do mercado e melhorar o estilo de vida por meio de abordagens inteligentes e soluções inovadoras de problemas. É um princípio fundamental na Nissan, pois o nosso objetivo é “enriquecer a vida das pessoas” com produtos e tecnologias centrados no consumidor.

Esta mentalidade focada no usuário ficou evidente no Japan Mobility Show 2023, quando a Nissan revelou cinco carros-conceito futuristas. O que roubou a cena foi a estética “phygital” (física + digital) marcante dos carros e suas características de fácil utilização. Os cinco conceitos totalmente elétricos foram concebidos tendo em mente usuários específicos, desde “nômades da sustentabilidade” ​​até jogadores de video games que procuram o máximo desempenho, online e offline. O resultado? Uma série de conceitos impressionantes que dão uma ideia do que é possível no nosso futuro eletrificado.

Woonggyu Han, designer principal de exterior do Hyper Punk Concept, um mini SUV cyberpunk voltado para criadores e artistas digitais, resumiu perfeitamente sua abordagem de design: “Adotar diferentes personalidades é importante como designer. Você deve compreender e ter uma imagem clara do seu usuário-alvo e se colocar no lugar dele”.

Parafraseando o ditado, para compreender completamente uma pessoa, você tem que dirigir o carro dela por uma milha. Conhecer a pessoa é ser essa pessoa. E nossos designers gastaram tempo e esforço para encontrar essa conexão.

“Quando o projetamos, queríamos nos relacionar com ele. Estamos sempre pensando em sua função”, Ziying Chen, da equipe de design do estúdio Nissan Design China que criou o Hyper Adventure.

“Acho que os carros servem como conectores que levam as pessoas de um lugar para outro ou de uma pessoa para outra. Muitas vezes imagino onde esse carro levaria aquela pessoa”, Kyehyun Ahn, da equipe de design do estúdio Nissan Design Europa que criou o Hyper Urban.

“É importante ter uma compreensão profunda do estilo de vida dos usuários e realmente ir aos lugares e experimentá-los”, Dai Sato, da equipe de design do Global Design Center que criou o Hyper Tourer.

Inspire-se com a experiência

O resultado desta conexão é um automóvel com características únicas que se adaptam ao estilo de vida e às necessidades do consumidor. Os designers conseguiram perceber a “função” do carro. Mas e a “forma”? De onde você tirou sua inspiração estética? Como surgiram as cores e formas?

“Me apaixonei pelos carros por causa da cultura automobilística japonesa dos anos 80 e 90. Me mudar para o Japão reacendeu o meu amor por esta cultura. Embora o protótipo Hyper Force seja uma versão futurística de um supercarro elétrico, quis prestar homenagem aos automóveis de alto desempenho da Nissan do passado, introduzindo pequenos toques no design”, Marcus Quach, da equipe de design do Global Design Center que criou o Hyper Force.

“Sempre que vou a Tóquio, acho interessante como as pessoas se vestem de maneira diferente e têm vibrações diferentes dependendo da região. Para mim, nosso usuário alvo, Yuki, pertence a Shibuya. Como você pode ver pelo design do Hyper Punk, ele é muito expressivo, original e único”, Woonggyu Han, da equipe de design do Global Design Center que criou o Hyper Punk.

Além do mero design

Os carros-conceito Hyper representam a visão da Nissan para a mobilidade do futuro: elétrica, conectada e inteligente. E para os próprios designers, quais outros valores de design os carros do futuro deveriam incorporar?

“A sustentabilidade está alinhada ao conceito de atemporalidade. Um bom design é herdado de geração em geração. Acredito que prolongar a vida útil de um automóvel é a abordagem mais sustentável, pois pretendemos reduzir a nossa pegada de carbono. Quero criar um carro do qual possa gostar por muito tempo”, Kyehyun Ahn, da equipe de design do estúdio Nissan Design Europa que criou o Hyper Urban.

“Eu queria ser designer de arquitetura. Quando eu estava no curso de design na universidade, comecei a pensar em outras pessoas. Então, projetei não apenas pelo estilo, mas também, percebendo que, as coisas devem ser úteis”, Ziying (Zoey) Chen, da equipe de design do estúdio Nissan Design China que criou o Hyper Adventure.

“Projetar um espaço modular é um desafio, pois cada parte se move para transformar o espaço. É um bom exemplo de como as limitações se traduzem em oportunidades, de como transformar problemas em algo interessante”, Sebastien Jesus, da equipe de design do estúdio Nissan Design Europa que criou o Hyper Urban. (Fotos: Nissan/Divulgação).