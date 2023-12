Hyundai vai mostrar sua visão sobre hidrogênio e software de mobilidade

A Hyundai Motor Company divulgou hoje um teaser e compartilhou detalhes de suas atrações para a CES 2024. No evento, a empresa compartilhará seus planos futuros para um ecossistema energético à base de hidrogênio e sua visão para o uso de software e Inteligência Artificial, sob o tema “Easy every way” (Facilitar todos os caminhos).

A coletiva de imprensa da Hyundai será realizada das 13h às 13h45 PST (18h às 18h45, no horário de Brasília), no dia 8 de janeiro de 2024, no Centro de Convenções Mandalay Bay, em Las Vegas, Nevada, EUA. O evento será transmitido ao vivo pelo canal global da empresa no YouTube: https://www.youtube.com/@HyundaiWorldwide.

A Hyundai Motor apresentará como sua transformação movida a hidrogênio e impulsionada por software trará benefícios universais para a humanidade. A empresa também revelará seu plano de promover inovações com foco no ser humano para além da mobilidade, adicionando conforto ao dia a dia das pessoas.

Os planos futuros da Hyundai Motor combinarão as competências das afiliadas do Grupo Hyundai Motor buscando acelerar a transição para uma sociedade movida a hidrogênio. A empresa também revelará sua caixa de ferramentas modulares para hidrogênio com o propósito de estabelecer efetivamente uma cadeia de valor de hidrogênio limpa.

Além disso, a empresa explicará a estratégia de software válida para todo o Grupo e a direção futura para construir um ecossistema totalmente otimizado e centrado no usuário, conectando dispositivos, serviços e soluções.

Durante a CES, de 9 a 12 de janeiro, a Hyundai exibirá sua abordagem diversificada, desde tecnologias demonstrativas a conceitos de mobilidade futura, para mostrar aos visitantes como vai criar uma sociedade centrada no ser humano, implementando um ecossistema energético a base de hidrogênio e focando em software e Inteligência Artificial.