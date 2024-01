Hyundai Mobis mostrou 20 novas tecnologias de mobilidade

A Hyundai Mobis participou da maior exposição de tecnologia do mundo, a CES (Consumer Electronics Show), realizada de 9 a 12 de janeiro de 2024 em Las Vegas. A empresa apresentou 20 novas tecnologias de mobilidade que estão prontas para produção em massa.

Com foco no mercado internacional, a Hyundai Mobis apresentou muita inovação e tecnologia embarcadas em diversos produtos de áreas como componentes automotivos, eletrificação, lâmpadas e Mobilidade Aérea Avançada (AAM), incluindo tecnologias centrais de mobilidade futura, como a série Innovative Display – rica em tecnologia avançada de alto valor – e a Unidade de Controle de Carregamento Integrado (ICCU) de alta potência.

MOBION: veículo-conceito elétrico projetado para a CES 2024

Na exposição, a Hyundai Mobis apresentou o veículo elétrico “MOBION”, equipado com a tecnologia de movimento “e-Corner System” de última geração. Durante o evento, o público teve a oportunidade de conferir em primeira mão o MOBION se movimentando de maneiras inusitadas, incluindo deslocamentos laterais e diagonais, bem como giros de pivô estacionários.

“O MOBION representa a personificação das principais tecnologias da Hyundai Mobis, todas prontas para produção imediata, em massa “, disse o vice-presidente Lee Seung-Hwan, chefe de engenharia avançada da Hyundai Mobis. “Sempre se esforçando para mudar o paradigma da mobilidade com veículos, a Mobis criou o MOBION para mostrar nossos principais produtos e capacidades”.

Para permitir o movimento lateral, a direção diagonal e as curvas em pivô, as quatro rodas do MOBION são controladas individualmente. O sistema e-Corner possui um pacote completo de motor elétrico, direção, frenagem e suspensão integrados em cada roda, que possibilita a criação de um movimento totalmente novo para toda a mobilidade. O sistema inclui a avançada tecnologia de iluminação exterior ADAS & Lighting, um movimento redefinido que reforça ainda mais a segurança de todos.

Estreia da Innovative Transparent Display

A série Innovative Display – uma união de tecnologias de ponta e de alto valor – é o primeiro display móvel e giratório para veículos do mundo, bem como o display Quantum Dot e Local Dimming Display (QL) e o display 3D que apresentam desempenho de nível OLED em LCD.

Trata-se de uma tela transparente para automóveis apresentada pela primeira vez durante o evento. Esse produto é um display de última geração que emprega a tecnologia de elementos ópticos holográficos. Este produto pode realizar a projeção de imagens nítidas em um painel transparente e, ao mesmo tempo, proporcionar ao condutor do veículo uma sensação de espaço e abertura mais ampla do que a dos displays em geral.

Com essa tecnologia, os visores transparentes permitem que as imagens sejam ampliadas no para-brisa do veículo. Assim, os motoristas podem verificar várias informações do visor sem desviar muito o olhar do percurso, aumentando o nível de segurança.

ICCU de 22kW: sistema otimiza a eficiência do carregamento

Outra tecnologia inovadora, desta vez no campo da eletrificação, apresentada pela Hyundai Mobis na CES foi a ICCU de 22kW, a qual instalada no centro da direção elétrica, junto com o sistema de bateria (BSA).

A ICCU é um elemento fundamental para o carregamento e a condução de veículos elétricos e é um sistema de conversão de energia que integra elementos como dispositivos de carregamento CC/CA e equipamentos de comunicação. Quanto maior a saída, melhor a velocidade e a eficiência do carregamento. Se a ICCU de 22 kW for instalada em um veículo elétrico com as mesmas especificações, o tempo de carregamento do veículo será reduzido pela metade em comparação com o de uma ICCU de 11 kW.

Além disso, a ICCU de 22 kW está relacionada à tecnologia vehicle-to-grid (V2G), um tipo de bateria de carro elétrico usada como uma grande fonte de energia, oferecendo versatilidade ilimitada. Todas as tecnologias apresentadas pela Hyundai Mobis na CES ainda não têm previsão de chegada ao mercado brasileiro.