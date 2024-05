Hyundai dá dicas de trânsito com pilotos da Copa HB20

A Hyundai Motor Brasil lança campanha especial para o “Maio Amarelo”, com dicas de conscientização e segurança no trânsito, oferecidas pelos pilotos da Copa Hyundai HB20. As novas peças estarão presentes nas principais plataformas digitais, como Instagram, YouTube, Facebook e TikTok.

No primeiro vídeo, que estreia hoje, a piloto Thaline Chicoski traz informações básicas de segurança referentes aos limites de velocidade, uso dos cintos e claro, a necessidade de se evitar o consumo de bebidas alcoólicas e medicamentos fortes quando ao volante. No segundo conteúdo, o piloto Bruno Massa oferece alternativas para que o próprio motorista realize uma revisão básica do veículo, em itens como pneus, faróis, lanternas e setas. Já no terceiro e último vídeo da série, os pilotos dividem dicas práticas de direção defensiva e postura do motorista ao dirigir.

O dia escolhido para o lançamento da campanha não foi por acaso, ontem dia 13 de maio, comemorou-se o Dia do Automóvel no Brasil, data que também abre a semana mais relevante para ações voltadas ao “Maio Amarelo”.

A campanha vem em linha com a visão global da Hyundai de “Progresso para a Humanidade”. Sob esta diretriz, a marca atua como agente transformador não apenas para o avanço das soluções de mobilidade no mundo, mas também para a evolução da sociedade como um todo, promovendo o respeito nas ruas e um trânsito mais seguro.

Os vídeos da campanha podem ser conferidos, junto a outros conteúdos especiais da marca, nos perfis da Hyundai no Instagram (@hyundaibr), no Facebook (facebook.com/hyundaibr), no Tik Tok (@hyundaibr) e no Youtube (youtube.com/hyundaibr). (Foto: Hyundai/Divulgação).