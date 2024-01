Hyundai Creta foi o SUV compacto mais vendido

O Hyundai Creta foi o líder em vendas de SUVs no varejo do mercado brasileiro em 2023 com 58.081 emplacamentos, conforme os dados mais recentes da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Nesta modalidade, são consideradas as vendas para o consumidor final, sem os volumes comercializados para empresas, como locadoras e frotas.

“O Hyundai Creta consolida sua condição de favorito para a ampla maioria dos consumidores que buscam adquirir um SUV zero-quilômetro completo, moderno e seguro. Graças ao empenho fundamental de nossa rede de concessionários, conseguimos responder à forte demanda nos últimos dois meses do ano, emplacando um volume 25% superior ao mesmo período de 2022. Isso garantiu ao Creta uma vantagem bastante expressiva dentro de sua categoria e o levou, mais uma vez, ao primeiro lugar entre SUVs no ranking do varejo no fechamento do ano”, comenta Angel Martinez, vice-presidente de Vendas da Hyundai Motor Brasil.

O Hyundai Creta assegurou seu quarto ano seguido como líder absoluto em emplacamentos de sua categoria, sempre no varejo. Nos sete anos desde seu lançamento no Brasil, em 2017, o modelo nunca ficou fora do top 3 em vendas para o consumidor final entre os SUVs.