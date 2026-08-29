Honda Prelude estreia no Brasil com motor híbrido e preço de R$ 380 mil

O Honda Prelude 2026 chega ao Brasil com preço de R$ 380 mil e estreia a eletrificação na história do cupê esportivo japonês. O modelo será vendido a partir de 27 de agosto de 2026, durante o Festival Interlagos, em versão única que combina sistema híbrido de 203 cavalos com componentes de chassi e freios do Civic Type R. A pré-venda acontece entre o fim de agosto e setembro.

Projetado e produzido no Japão, o cupê traz como principal destaque a estreia da eletrificação em sua trajetória, combinando o conjunto mecânico híbrido da marca a elementos de chassi herdados do Civic Type R. A pré-venda do modelo ocorre entre agosto e o fim de setembro.

Motor e desempenho

O novo Honda Prelude é equipado com um sistema híbrido elétrico composto por dois motores elétricos e um motor 2.0 a gasolina com ciclo Atkinson e injeção direta. Juntos, os propulsores entregam uma potência combinada de 203 cavalos e 32,1 kgfm de torque.

A tração é exercida pelo motor elétrico de alta potência. Para reforçar a esportividade, o veículo estreia o sistema Honda S+ Shift. Acionado por um botão no console central, o dispositivo gerencia eletronicamente os motores para simular trocas de marchas ascendentes e reduções com sonoridade e dinâmica específicas, além de alterar o layout do painel.

Com carroceria cupê de linhas suaves, o modelo combina um motor 2.0 a gasolina com dois propulsores elétricos para gerar 203 cv. Foto: Reprodução/Site Oficial Honda. Foto: Reprodução/Site Oficial Honda. O novo cupê Honda Prelude inicia contagem regressiva para sua estreia oficial no mercado brasileiro com design inspirado em planadores. Foto: Reprodução/Site Oficial Honda.

O recurso S+ Shift pode ser combinado aos quatro modos de condução disponíveis no veículo: Comfort, GT (equivalente ao Normal), Sport e Individual. As opções atuam nos parâmetros do powertrain, na assistência da direção, na rigidez dos amortecedores, no som do motor, no painel de instrumentos e no controle de cruzeiro adaptativo.

Estrutura e freios do Civic Type R

A arquitetura do chassi do Prelude compartilha componentes de alto desempenho com o Civic Type R. O sistema de suspensão é independente nas quatro rodas, sendo do tipo duplo eixo na dianteira — equipada com amortecedores adaptativos — e multi-link na traseira.

O conjunto de freios também vem do Type R. Na dianteira, o cupê utiliza discos de duas peças de 350 mm com pinças Brembo de monobloco de alumínio de quatro pistões, pintadas na cor azul. As rodas são de 19 polegadas, calçadas com pneus na medida 235/40R19.

Design e aerodinâmica

A carroceria do tipo cupê 2+2 apresenta silhueta baixa, dianteira afiada e teto em estilo “bolha dupla” para motorista e passageiro. O visual externo adota linhas inspiradas em planadores, luzes diurnas em formato de asa e detalhes azuis nos para-choques e nas pinças de freio, que sinalizam o sistema híbrido.

Para otimização aerodinâmica, o modelo conta com spoiler dianteiro, superfície plana na tampa do porta-malas para geração de downforce, maçanetas embutidas, teto com solda a laser sem molduras longitudinais e antena impressa no vidro traseiro. O modelo será oferecido nas cores Crystal Black Pearl, Rallye Red e Moonlit White Pearl.

O interior do Honda Prelude conta com o sistema Honda S+ Shift, tecnologia que simula reduções de marcha virtuais na condução eletrificada. Foto: Reprodução/Site Oficial Honda. Detalhes da cabine do esportivo híbrido que utiliza a estrutura de base do Civic Type R para entregar desempenho e conforto diário. Foto: Reprodução/Site Oficial Honda.

Interior e equipamentos de série

A cabine possui foco no motorista, com capô rebaixado e posicionamento das Colunas A projetados para ampliar a visibilidade frontal. Os bancos dianteiros são esportivos, com revestimento em couro claro, faixa central em tecido perfurado no padrão Pied-de-Poule e apoios de cabeça integrados. O assento do motorista conta com reforço assimétrico de abas laterais com espuma mais alta e firme, enquanto o do passageiro possui acolchoamento macio e abas menores.