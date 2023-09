Honda City Hatch se destaca por amplo espaço interno e itens de luxo

Um verdadeiro carrão. Apesar do visual compacto, o Honda New City Hatch é um dos carros mais espaçosos que já dirigi e essa noção foi aprimorada ao longo do último ano desde que meu filho Bernardo chegou em nossas vidas. Com o bebê conforto instalado e o banco do motorista na posição normal de direção, é difícil alcançar o piá no banco de trás. Fica longe, mesmo. O espaço das pernas, tanto do motorista quando dos demais passageiros é muito confortável.

Por uma semana testei o modelo Touring, o topo de linha da japonesa Honda. Feliz, pois sou fã dos modelos hatchs médios (cada vez mais fora dos catálogos das montadoras, assim como as peruas), pude rodar cerca de 800 kms (mais precisamente 835,7 kms, entre a porta da concessionária no bairro Hugo Lange, passando pela BR-376 rumo a Santa Catarina, até o retorno à mesma loja.

O modelo que dirigi é de 2022, baseado na mesma plataforma do sedã, mas com um design mais esportivo e dinâmico. A traseira tem um caimento acentuado do teto, que se integra ao spoiler e às lanternas em LED. A dianteira mantém a identidade visual da Honda, com faróis afilados e grade cromada.

Falando mais detalhadamente do tamanho, o carro tem 4,34 metros de comprimento, 1,74 metro de largura, 1,48 metro de altura e 2,60 metros de entre-eixos.

O porta-malas é relativamente pequeno, dando a impressão de que se diminuíssem 5 a 10 centímetros entre os bancos, a capacidade de 282 litros poderia ser bem ampliada. Falando em pequeno, o tanque de 39 litros é quase assustador. Há tempos não dirigia um modelo com autonomia tão curta.

Alta tecnologia

Por dentro, o City Hatch 2022 traz um painel digital de 7 polegadas, uma central multimídia de 9 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ar-condicionado digital, volante multifuncional, câmera de ré, sensor de estacionamento, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de faixa (que usei pela primeira vez e é muito divertido e interessante) e frenagem automática de emergência. Tem chave inteligente e partida no botão. Faltou um freio de mão também com uma tecnologia mais moderna, presente em carros mais “baratos”.

A câmera no retrovisor é uma novidade divertida para quem nunca viu este recurso e o carro é recheado de itens de “luxo” se comparado com outros modelos do mesmo segmento. Curiosidade para os bancos Magic Seat, que permite o rebatimento total do assento traseiro, deixando um espaço plano, que lembra muito os carros de antigamente.

O motor é o DOHC i-VTEC de 1,5 litros naturalmente aspirado que produz 126cv. O consumo no Etanol chegou a 13,5 km/l na estrada, mas ficando numa média perto dos 10,5 km/l.

Em geral, um baita carro. Hoje, pelo preço de tabela, o modelo EXL sair por R$ 125.900,00, enquanto o Touring, já na versão 2024, sai por R$ 134.600,00. Acesse o site da Honda para conferir.

