Honda apresenta novas versões da família New City

A Honda Automóveis amplia o catálogo de opções dos modelos com o lançamento de novas versões da família New City 2024. O New City Hatchback ganha, de uma só vez, as configurações LX e EX, enquanto o New City Sedan passa a ser oferecido também na versão LX.

Todas as versões oferecem um excelente pacote de itens de série, voltados para conforto, comodidade, segurança e conectividade. A nova versão LX do New City Hatchback e do New City Sedan traz como principais equipamentos: central multimídia de 8 polegadas touchscreen com interface sem-fio para Apple CarPlay e Android Auto, botão de partida do motor, faróis com acendimento automático e DRL (luz de rodagem diurna) de LED, lanternas traseiras de LED, antena tipo Tubarão, rodas de liga leve aro 15” com pintura cinza e superfície diamantada, vidros elétricos com a função de subida automática dos vidros com “um toque” e antiesmagamento, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, ar-condicionado, controles de áudio no volante, bancos com estabilizador corporal e revestimento de tecido Premium, banco traseiro bipartido (60/40) e a exclusiva tecnologia Magic Seat (apenas para o hatchback).

O pacote de itens de segurança é outro destaque. Além de 6 airbags (frontais, laterais e do tipo cortina), o New City Sedan e o New City Hatchback oferecem, em todas as versões, assistente de estabilidade e tração (VSA), assistente de partida em rampa (HSA), sistema de acionamento de luzes de emergência em frenagens severas (ESS), estrutura de deformação progressiva (ACE), alerta de pressão de pneus (TPMS), cintos de segurança de três pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes e sistema Isofix para fixação de assentos infantis.

O New City Hatchback também ganha agora a versão EX, que já estava disponível no modelo sedã. Além de todo o conteúdo da LX, a nova versão traz chave com função Smart Entry (com destravamento das portas por sensor de aproximação, abertura de porta-malas e abertura e fechamento dos vidros), câmera de ré multivisão com linhas dinâmicas (três vistas), rodas de liga leve aro 16”, faróis de neblina, piloto automático e revestimento do apoio do braço em couro.

Ambos os modelos (sedã e hatchback) seguem com as versões EXL e Touring disponíveis. A partir da versão EXL, há myHonda Connect, sensores de estacionamento traseiros, bancos revestidos em couro, painel digital TFT de 7” multiconfigurável, ar-condicionado digital e automático, saídas de ventilação para a traseira, função de travamento das portas por aproximação da chave e LaneWatch – assistente para redução de ponto cego (desde a versão EXL no sedã e apenas na Touring do hatchback).

A versão Touring conta ainda com faróis Full-LED, partida remota do motor, sensores de estacionamento dianteiros, espelho retrovisor fotocrômico (no caso de sedã) e o exclusivo Honda SENSING, completo pacote de tecnologias de segurança e assistência à condução, com sistema que auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado à frente (ACC), sistema de frenagem para mitigação de colisão (CMBS), sistema de permanência e centralização em faixa (LKAS), sistema para mitigação de evasão de pista (RDM) e sistema de alternância automática dos fachos baixo e alto dos faróis (AHB).

Motorização de alto desempenho e baixo consumo

Todas as versões do New City Sedan e do New City Hatchback são equipadas com o mesmo motor e o consagrado câmbio CVT, que resultam na tradução perfeita de eficiência, com um desempenho empolgante, dinâmica refinada e baixo nível de consumo de combustível.

Todo em alumínio, o quatro-cilindros aspirado é 1.5 litro 16V DI DOHC i-VTEC, ou seja, com injeção direta de combustível e dois comandos de válvulas no cabeçote – um para as oito válvulas de escape e outro para as oito de admissão.

O sistema i-VTEC, presente nas válvulas de admissão, tem um came (ressalto) especial para priorizar a potência em rotações mais elevadas do motor. O formato destes quatro cames – cada um responsável por um cilindro – resulta na variação da amplitude e duração da abertura das válvulas de admissão. Na prática, é como se fosse um comando dois-em-um: um com cames otimizados para consumo e outro para desempenho. A variação entre os cames que vão atuar nas válvulas de admissão ocorre por meio de um sistema hidráulico, gerenciado eletronicamente e que considera não apenas a rotação do motor, mas diversos outros parâmetros, como carga sobre o acelerador e até a inclinação do carro em relação à pista.

Há ainda o VTC (Variable Timing Control), que atua na sincronização do eixo do comando de admissão. Juntos, VTC e i-VTEC permitem ao motor trabalhar de maneira otimizada em toda a sua faixa útil. Na prática, o que o motorista tem em mãos é um carro com consumo de combustível extremamente baixo com o motor operado em baixas rotações e com performance empolgante em regimes mais elevados.

Preços

A família New City completa pode ser encontrada em toda a rede de concessionárias Honda, com os seguintes preços sugeridos:

New City Hatchback: LX – R$ 113.600,00; EX – R$ 120.100,00; EXL – R$ 129.100,00; e Touring – R$ 138.000,00.

New City Sedan: LX – R$ 115.300,00; EX – R$ 121.700,00; EXL – R$ 131.200,00; e Touring – R$ 140.500,00.