Harmuch quer mais vitorias na 3.ª etapa da Copa HB20

O piloto curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/ Place Investimentos XP/Luminary) participa no fim de semana (14 a 16/06), da 3.ª etapa da Copa Hyundai HB20 2024, na categoria Super Master, que será realizada no Autódromo Potenza, em Lima Duarte-MG. A Copa Hyundai HB20 2024 faz parte evento nacional e neste fim de semana estará num Racing Day, onde ainda teremos as etapas da Copa Truck 2024 e NASCAR Brasil 2024, com corridas no sábado e domingo.

Para o piloto Cláudio Harmuch (Uninter/Luminary), a sua participação na segunda etapa da Copa Shell HB20 2024, foi boa pelos dois pódios obtidos, mas poderia ter sido melhor, com a primeira vitória na Geral da Super, que lhe foi tirada na última volta, após uma relargada desastrosa realizada pelos Comossários Desportivos, faltando três curvas para a bandeirada final, ocasionando vários acidentes a partir da metade do grid. “Mais uma vez conseguimos dois pódios na categoria Super Master, na segunda etapa em Goiânia, da Copa Hyundai HB20 2024, mas o resultado poderia ter sido melhor ainda, com uma vitória na Geral da categoria Super. Meu carro estava com bom rendimento do motor e vinha fazendo um bom trabalho na Corrida 2. Mas já ficou no passado, pois nesse fim de semana, com o patrocínio da Uninter, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e apoio da Place Investimentos XP e da Luminary, vou em busca das vitórias na categoria Super Master, da Copa Hyundai HB20, em Minas Gerais, para abrir vantagem na liderança da Super Master e encostar nos líderes na Geral da Master. Será mais uma prova de muito trabalho nessa categoria que é disputadíssima, com a participação dos melhores pilotos do Brasil em provas dessa modalidade, mas temos condições de proporcionar boas corridas e brigar pelas vitórias. Vou em busca da primeira vitória dupla dessa temporada e para seguir na briga título da Super Master”, declaro

u Cláudio Harmuch (Unintere/ Place Investimentos XP/Luminary).

Confira a programação completa do fim de semana em Potenza-MG:

Sexta-feira, 14 de junho – Portões fechados ao público:

08h00 – NASCAR Brasil – Shakedown 1;

09h00 – Copa Hyundai HB20 – Briefing;10h10 – Copa Truck – Briefing;

10h50 – Copa Hyundai HB20 – TL1;

11h25 – Copa Truck – TL1 Elite;

12h10 – Copa Truck – TL1 Pro;

12h55 – NASCAR Brasil – Shakedown 2;

13h40 – Copa Hyundai HB20 – TL2;

14h15 – Copa Truck – TL2 Elite;

15h00 – Copa Truck – TL2 Pro;

15h45 – NASCAR Brasil – Treino Extra;

16h40 – Copa Hyundai HB20 – TL3 (somente duplas).

Sábado, 15 de junho – Abertura dos portões: 08h00:

08h55 – Copa Hyundai HB20 – TL4;

08h45 – NASCAR Brasil – Briefing;

09h25 – NASCAR Brasil – TL1;

10h15 – Copa Truck – TL3 Elite;

10h55 – Copa Truck – TL3 Pro;

11h40 – Copa Hyundai HB20 – Classificação;

12h35 – NASCAR Brasil – TL2;

14h00 – NASCAR Brasil – Pesagem de pilotos;

13h30 – Copa Truck – Classificação Elite;

13h52 – Copa Truck – Top Qualifying Elite;

14h10 – Copa Truck – Classificação Pro;

14h32 – Copa Truck – Top Qualifying Pro;

15h15 – Copa Hyundai HB20 – Corrida 1;

15h15 – Copa Hyundai HB20 – Pódio;

16h10 – NASCAR Brasil – Classificatorio 1;

16h30 – NASCAR Brasil – Classificatorio 2;

16h50 – Horário Promocional.

Domingo, 16 de junho – Abertura dos portões: 08h00:

08h00 – NASCAR Brasil – Warm Up;

08h15 – Copa Truck – Warm Up;

09h08 – NASCAR Brasil – Corrida 1;

09h40 – NASCAR Brasil – Pódio;

10h13 – Copa Hyundai HB20 – Corrida 2;

10h45 – Copa Hyundai HB20 – Pódio;

11h00 – Visitação aos Boxes;

11h10 – Desfile de Caminhões;

11h50 – Desfile de Pilotos;

12h30 – Copa Truck – Corrida 1;

13h03 – Copa Truck – Corrida 2;

13h30 – Copa Truck – Pódio;

13h45 – NASCAR Brasil – Grid Walk;

14h23 – NASCAR Brasil – Corrida 2;

14h45 – NASCAR Brasil – Pódio;

15h30 – Horário Promocional.

(Fotos: Vanderley Soares/Divulgação).