GWM Tank 700 conquista prêmio “Top 10 Chassis China 2024”

O GWM Tank 700 Hi4-T recebeu o título “Top 10 Chassis China 2024” e se destacou entre vários modelos off-road tradicionais na conquista do “Prêmio Melhor Off-Road”, concedidos pelo China Automotive Technology and Research Center, em colaboração com instituições de renome no setor e universidades de ponta.

O Tank 700 é um SUV off-road de luxo que integra um powertrain híbrido plug-in de grande autonomia e com tração permanente nas quatro rodas (AWD). É o primeiro entre as marcas chinesas a apresentar suspensão ativa com molas pneumáticas e amortecedores eletromagnéticos e a oferecer barra estabilizadora com controle de deslocamento eletrônico para uso off-road, evidenciando a inovação tecnológica da GWM.

Aço de alta resistência garante segurança de condução

O Tank 700 leva seu chassi a um patamar de destaque na indústria, com aço de alta resistência em 99% da estrutura. Isso garante que os usuários permaneçam seguros mesmo nas condições mais adversas, como estradas acidentadas ou ambientes off-road extremos.

O veículo apresenta uma carroceria não estrutural e suspensa sobre o chassi. Quando as rodas enfrentam impactos fortes, oito suportes e buchas de borracha, semelhantes aos ligamentos do corpo humano, ajudam a absorver e a diminuir a força. Esse design não só garante a robustez da carroceria do veículo, mas também reduz efetivamente as vibrações da cabine, assegurando uma experiência de condução confortável mesmo em terrenos acidentados.

Como um modelo híbrido plug-in, a segurança da bateria também é uma preocupação primordial. O pacote de baterias do Tank 700 Hi4-T está montado acima do eixo de tração traseiro em vários pontos, com um chassi de alta resistência e layout otimizado da bateria, garantindo que esta permaneça protegida durante as excursões off-road.

Mesmo diante de vibrações severas, a bateria pode suportar forças de impacto três vezes acima do padrão nacional, eliminando o risco de danos e garantindo tranquilidade durante qualquer aventura off-road.

Sistema híbrido 3.0T V6 de alta performance

O Tank 700 Hi4-T combina de forma inovadora um motor 3.0T V6 de alta performance que fornece tração para as quatro rodas auxiliado por um motor elétrico no eixo traseiro, criando um powertrain híbrido plug-in líder na indústria, com potência combinada de 516 cv e torque combinado de 800 Nm, fornecendo um desempenho superior às marcas de luxo tradicionais: ele faz de 0 a 100 km/h em apenas 5,6 segundos.

O V6 biturbo 3.0T possui alto desempenho e conquistou um lugar na lista dos 10 melhores motores da China. Diferente dos sistemas tradicionais de tração elétrica nas quatro rodas, os motores do Tank 700 trabalham juntos para acionar as rodas traseiras, com o torque do motor elétrico em baixa velocidade desempenhando um papel crucial, especialmente durante partidas ou na superação de situações difíceis.

A transmissão 9HAT (automático com conversor de torque de 9 marchas) garante transições suaves entre as marchas, proporcionando a potência certa, seja em subidas a baixa velocidade ou em cruzeiros a alta velocidade.

Controle de condução e conforto perfeitamente integrados

O Tank 700 Hi4-T está equipado com uma suspensão independente nas quatro rodas, que equilibra o conforto na condução urbana com a capacidade off-road. O veículo possui um sistema de suspensão ativa ajustável em altura, maciez e firmeza, oferecendo uma condução luxuosa de “tapete mágico” em qualquer superfície.

O Tank 700 Hi4-T utiliza uma combinação de molas pneumáticas e amortecedores eletromagnéticos, que permite um ajuste de altura de 120 mm. Esta configuração melhora a adaptabilidade do veículo.

A rigidez da suspensão pode ser ajustada 100 vezes por segundo, por meio de um sistema inteligente. Em altas velocidades, as molas pneumáticas abaixam automaticamente, e os amortecedores aumentam sua taxa de retorno, melhorando significativamente a estabilidade de manuseio.

Além disso, o Tank 700 Hi4-T emprega um sistema fechado de câmara única, que aprimora a durabilidade e confiabilidade da suspensão. Este sistema está selado contra elementos externos, garantindo operação contínua e estável. A suspensão dianteira é projetada de forma compacta para economizar espaço, tornando o layout interno do veículo mais eficiente, enquanto a suspensão traseira é otimizada com um maior curso.

Barra estabilizadora eletrônica: o auge da independência off-road

O Tank 700 Hi4-T está equipado com uma barra estabilizadora com controle de deslocamento eletrônico para uso off-road, por meio de um botão dentro do veículo, sendo a primeira marca chinesa a oferecer esta tecnologia. Ao enfrentar situações off-road difíceis, é possível conectar ou desconectar a barra aumentando a articulação das rodas em 60 mm.

O veículo também conta com um sistema inteligente de tração permanente nas quatro rodas de nova geração, permitindo transições entre modos de tração nas duas rodas, tração inteligente nas quatro rodas, tração nas quatro rodas de alta velocidade e tração nas quatro rodas de baixa velocidade. Essa flexibilidade proporciona a distribuição ideal de potência tanto para a condução diária quanto para desafios off-road.

O avançado sistema de embreagem eletromagnética garante o bloqueio instantâneo do torque entre os eixos dianteiro e traseiro, oferecendo um fornecimento de torque preciso e inalterado. Em condições particularmente severas, o desempenho dos motores pode ser direcionado para uma única roda através da tração mecânica nas quatro rodas, ajudando os usuários a superar obstáculos. Acoplado a um conversor de torque hidráulico, o sistema efetivamente amortiza e reduz as vibrações na transmissão. (Fotos: GWM/Divulgação).