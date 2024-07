GWM lança baterias que recarregam 600 km em 5 minutos

A SVOLT, subsidiária do grupo Great Wall Motor na China, acaba de revelar uma linha de baterias short blade (lâmina curta) que pode revolucionar o segmento de dispositivos de armazenagem de energia para veículos.

Para o mercado de veículos 100% elétricos (EVs), a empresa lançou a bateria de lítio de carregamento ultrarrápido SVOLT 6C, do tipo níquel-cobalto-manganês (NCM), que recarrega em surpreendentes 5 minutos e oferece autonomia de até 600 km. Além disso, ela tem versões que chegam a ter uma capacidade total de armazenagem de 100 kWh a 120 kWh, o que fornece um alcance máximo de mais de 1.000 km.

O outro lançamento para EVs é a bateria SVOLT 5C, de lítio short blade do tipo fosfato de ferro-lítio (LFP) mais avançada do setor, que reduz o tempo de carregamento de 10% a 80% para 10 minutos e possui um ciclo de vida superior a 3.500 ciclos. Com isso, ela seria capaz de rodar mais de 1 milhão de quilômetros. Sua produção deve iniciar em dezembro de 2024.

Para o segmento de veículos PHEV (híbridos plug-in), a SVOLT também apresentou a bateria NCM Dragon Armor PHEV 800V, projetada para arquitetura de plataforma de 800 volts e para suportar carregamento ultrarrápido. Com essa combinação, a bateria se destaca como o produto destinado a PHEV de carregamento mais rápido do mercado automotivo. Comparada às baterias PHEV tradicionais, ela proporciona também uma redução de até 20% no volume que ocupa no veículo e uma densidade de energia de 250 Wh/kg.

Isso permite que os modelos PHEV possam receber baterias que variam de 55 kWh a 70 kWh de capacidade, fornecendo uma autonomia no modo elétrico de 300 km a 400 km, equivalente à de muitos veículos 100% elétricos. Projetada especificamente para a próxima geração de veículos híbridos, a bateria começará a ser produzida em julho de 2025.

Com os novos produtos, a SVOLT agora pode atender de forma abrangente vários modelos de automóveis com diferentes configurações de powertrain, tanto veículos 100% elétricos como híbridos plug-in de médio e longo alcance no modo elétrico. (Fotos: GWM/Divulgação).