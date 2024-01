GWM já tem 70 concessionárias no Brasil e quer dobrar número em 2024

Em menos de um ano comercializando seus produtos no Brasil, a GWM já inaugurou 70 pontos de venda em mais de 50 cidades de todo o País, sendo 42 concessionárias completas, com showroom, espaço de vendas, peças e oficina, e 28 lojas em shopping centers. Todas as revendas pertencem a 28 grupos selecionados pela marca.

“Nosso cálculo inicial era de que chegaríamos ao fim de 2023 com 50 lojas. Mas o sucesso de vendas das linhas Haval H6 e ORA 03 foi tamanho que superamos este número em 40%. E a expectativa, com o lançamento de novos produtos e com o início da produção no Brasil, é de que iremos alcançar 133 revendas até o fim de 2024”, destaca Alexandre de Oliveira, diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede da GWM.

Todas as concessionárias oferecem o GWM Delivery, um serviço único e inédito no Brasil, que atende gratuitamente qualquer endereço das 5.570 cidades do País. No GWM Delivery, o veículo é levado em um caminhão, acompanhado do motorista e de um embaixador da marca, que realiza a entrega técnica ao cliente.

A autotech também oferece um sistema de vendas pelo Mercado Livre, totalmente exclusivo no Brasil, proporcionando uma experiência diferenciada ao cliente. Para efetuar a compra do veículo, sem sair de casa, é só depositar R$ 9 mil para garantir sua pré-reserva. O restante só é pago quando o carro é efetivamente faturado para o cliente. O pagamento do saldo pode ser feito por Pix ou boleto, sem necessidade de o cliente ir à concessionária física.

Inteligência artificial nas concessionárias

Em 2023, a GWM deu início ao processo de implantação de um sistema de Inteligência Artificial (IA) e de digitalização da área de Pós-Venda das suas concessionárias. Com ele, o atendimento ao consumidor passa a ser muito mais rápido, eficiente e sem burocracia, com redução de até 75% no tempo, visando à excelência na prestação de serviços ao cliente. Único no Brasil, ele utiliza Inteligência Artificial para automatizar e acelerar o processo de atendimento ao cliente, desde a fase de agendamento e recepção do cliente até a entrega do carro.

Com a ajuda da IA, o cliente poderá fazer o agendamento da sua revisão pelo WhatsApp, de forma automatizada, a qualquer dia e hora, de forma alternativa aos canais atuais. Antes, este processo só era possível em horário comercial. A informação já vai direto para o sistema das concessionárias, eliminando etapas e agilizando a vida do cliente e também do profissional do atendimento.

Além disso, por conta da digitalização, o processo se torna também sustentável, pois elimina 100% do uso de papel. Essa iniciativa segue uma das premissas da marca, no âmbito do atendimento aos requisitos de ESG. O novo sistema será gerido por um software da empresa NBS, que permitirá, entre outras funções, a gestão da demanda dos serviços, gestão do estoque de peças, emissão de orçamentos e faturamento das áreas, tudo de forma digital.