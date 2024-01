GWM Evollux promove o ORA 03 Experience

A concessionária GWM Evollux, do Grupo CCV em Curitiba, estará promovendo nesta quinta-feira (25/01), o ORA 03 Experience, com vários benefícios para quiser comprar os modelos 100% elétricos da montadora chinesa antes do aumento dos impostos. Será um único dia com as melhores condições para adquirir o ORA 03 GT e ORA 03 Skin, os mais potentes da categoria, com 171 cv de potência, 7 airbags e muita tecnologia embarcada.

A GWM Evollux ficará aberta até as 20 horas, com supervalorização do seu seminovo e taxas especiais a partir de 0% ao mês. Confirme o seu test-drive e surpreenda-se com o ORA 03 e aproveite o último lote sem imposto, pelo telefone (41) 99673-9356. O ORA 03 GT está sendo comercializado por R$ 184 mil e o ORA 03 Skin sai por R$ 150 mil. A GWM Evollux está em dois endereços em Curitiba, na Avenida Batel, 1684 e na Avenida Manoel Ribas, 3490.