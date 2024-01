GWM anuncia preço sem aumento de imposto e taxa zero de juros

Em janeiro será possível comprar um GWM ORA 03 Skin (sem teto solar), no valor de R$ 150 mil, com entrada de 50% mais 24 parcelas fixas com taxa zero de juros, em qualquer concessionária da marca ou no Mercado Livre, mediante depósito de R$ 9 mil, que pode ser pago por Pix ou boleto. A promoção é válida até 31 de janeiro ou até o fim dos estoques. Outra vantagem é que é possível incluir no valor do financiamento a aquisição de um Wallbox WEG.

Além disso, o cliente ganha recarga de bateria grátis em mais de 1.000 postos em todo o Brasil durante todo o ano de 2024, por meio de vouchers, de uso pessoal e intransferível. Para saber mais detalhes sobre o uso do voucher e os pontos de recarga, basta acessar o site da GWM: https://www.gwmmotors.com.br/.

“Não bastasse ele ser a referência do segmento em segurança, design, equipamentos e desempenho, agora o ORA 03 também oferece condições de compra únicas no mercado, que vão permitir que muitos consumidores possam, enfim, comprar seu primeiro carro elétrico”, explica Alexandre Oliveira, Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede da GWM.

Ao adquirir o ORA 03, o comprador também ganha o Pacote Tranquilidade da GWM, que consiste em um carregador portátil de 3,6 kWh, tag de pedágio GWM Veloe por um ano, financiamento com recompra garantida, a conveniência do serviço Tomorrow Assistance, com oficina remota e carro cortesia, e a proteção total da bateria por dois anos mesmo em caso de acidentes (além da garantia de fábrica por 8 anos ou 200 mil km para a bateria e de cinco anos sem limite de quilometragem para o veículo).